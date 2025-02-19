  • 17°C
香港時間：2025219日 (三) 19:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛去世｜大S疑將於本周樹葬　傳汪小菲被曝6000萬爛帳未還　明日赴台與S親友團做了斷

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 6 小時前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

傳大S將於本周樹葬，汪小菲被曝6000萬爛帳未還，明日赴台與S親友團做了斷。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 財務糾紛】大S徐熙媛2月初在日本猝逝，前夫汪小菲緊急赴台，在台期間被拍到雨中下跪、痛哭、深情悼念前妻等事件引起軒然大波；有關大S遺產及子女監護權歸屬問題，以及汪小菲欠款問題一直受網民熱議。

傳大S將於本周完成樹葬，汪小菲明日（20日）返台與應戰S媽，與大S生前的財務問題做了斷，並帶子女回北京生活。

徐熙媛大S去世｜汪小菲偕妻歡度情人節再去寺廟疑求子　大S前夫深情人設被嘲「影帝級」

大S徐熙媛去世｜汪小菲近6000萬爛帳未還

綜合台媒報道，傳大S與汪小菲金錢糾紛主要涉及S Hotel出資問題，大S生前曾借給汪小菲人民幣1,600萬元（1,708萬港元）及港幣1,000萬元，而他至今僅還款500多萬新台幣（約118萬港元）。

同時，汪小菲須根據協議每月支付大S生前所居住豪宅的房貸、贍養費等，但他並未按時支付，總共欠款約2.5億元新台幣（近6,000萬港元）。

點擊圖片放大
+10
+9

大S徐熙媛去世｜汪小菲將赴台與S親友團做了斷

早前有律師指出，大S過世後，子女監護權會轉給汪小菲，2個孩子能繼承大S三分之二的財產，汪小菲作為法定代理人，能夠掌控部分遺產；不過，據指汪小菲仍需等監護權確定轉移給他後，才能把孩子帶回北京。S媽曾深夜發文稱「我要上戰場」，疑似向汪小菲宣戰。

據傳，大S樹葬儀式將會在本周內完成，汪小菲明日會飛抵台灣反擊S媽，他請了律師，希望在此次離開台灣前就與大S生前的債務官司做個了斷，並將一雙兒女帶回北京。

大S徐熙媛去世｜S媽發文宣戰：我要上戰場　張蘭「應戰」疑赴日查大S死因

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場

大S徐熙媛去世｜傳大S子女監護權移交汪小菲　S家希望汪小菲馬筱梅善待孩子

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
09:26 2025/02/13
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛　黃春梅崩潰心碎哭喊11個字
10:50 2025/02/12
大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛　黃春梅崩潰心碎哭喊11個字
大S徐熙媛去世︱小S上載「徐家3姊妹」童年合照　播王菲金典思念大S：好想妳
16:30 2025/02/17
大S徐熙媛去世︱小S上載「徐家3姊妹」童年合照　播王菲金典思念大S：好想妳
大S徐熙媛去世｜S媽發文宣戰：我要上戰場　張蘭「應戰」疑赴日查大S死因
16:53 2025/02/14
大S徐熙媛去世｜S媽發文宣戰：我要上戰場　張蘭「應戰」疑赴日查大S死因
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似
09:59 2025/02/14
大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似

你可能感興趣

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
09:26 2025/02/13
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛　黃春梅崩潰心碎哭喊11個字
10:50 2025/02/12
大S徐熙媛去世｜S媽深夜再發文抒發憶女之痛　黃春梅崩潰心碎哭喊11個字
大S徐熙媛去世︱小S上載「徐家3姊妹」童年合照　播王菲金典思念大S：好想妳
16:30 2025/02/17
大S徐熙媛去世︱小S上載「徐家3姊妹」童年合照　播王菲金典思念大S：好想妳
徐熙媛 娛樂人物職業 KOL 網絡熱話 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復