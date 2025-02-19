大S徐熙媛去世｜大S疑將於本周樹葬　傳汪小菲被曝6000萬爛帳未還　明日赴台與S親友團做了斷

▲ 傳大S將於本周樹葬，汪小菲被曝6000萬爛帳未還，明日赴台與S親友團做了斷。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 財務糾紛】大S徐熙媛2月初在日本猝逝，前夫汪小菲緊急赴台，在台期間被拍到雨中下跪、痛哭、深情悼念前妻等事件引起軒然大波；有關大S遺產及子女監護權歸屬問題，以及汪小菲欠款問題一直受網民熱議。

傳大S將於本周完成樹葬，汪小菲明日（20日）返台與應戰S媽，與大S生前的財務問題做了斷，並帶子女回北京生活。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲近6000萬爛帳未還

綜合台媒報道，傳大S與汪小菲金錢糾紛主要涉及S Hotel出資問題，大S生前曾借給汪小菲人民幣1,600萬元（1,708萬港元）及港幣1,000萬元，而他至今僅還款500多萬新台幣（約118萬港元）。

同時，汪小菲須根據協議每月支付大S生前所居住豪宅的房貸、贍養費等，但他並未按時支付，總共欠款約2.5億元新台幣（近6,000萬港元）。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲將赴台與S親友團做了斷

早前有律師指出，大S過世後，子女監護權會轉給汪小菲，2個孩子能繼承大S三分之二的財產，汪小菲作為法定代理人，能夠掌控部分遺產；不過，據指汪小菲仍需等監護權確定轉移給他後，才能把孩子帶回北京。S媽曾深夜發文稱「我要上戰場」，疑似向汪小菲宣戰。

據傳，大S樹葬儀式將會在本周內完成，汪小菲明日會飛抵台灣反擊S媽，他請了律師，希望在此次離開台灣前就與大S生前的債務官司做個了斷，並將一雙兒女帶回北京。

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