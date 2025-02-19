的士罷駛｜政府承諾與業界持續溝通　黃羽庭：宣佈停止罷駛行動　向廣大市民致歉

▲ 黃羽庭宣佈停止的士罷駛行動，並表示向廣大市民致歉。

【的士罷駛 / 的士小巴商總會 / 網約車平台】的士業界與網約白牌車爭議不休，部分人士醞釀罷駛。交通諮詢委員會今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面，運輸署署長李頌恩亦有出席。

香港的士業議會主席黃卓邦會後見記者時表示，形容今次會面氣氛良好，雙方亦有充份溝通，結果正面，各團體亦有提出有建設性的建議，政府是有決心，以及持積極態度協助業界規管網約車平台。

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他又引述指，署方答應會與業界持續溝通，業界後續會提出書面建議，包括要求出租汽車要有運輸署認可牌照及合適保險，保障乘客和司機能安全出行；司機需要如的士司機般有考牌制度；車輛亦要每年驗車。黃卓邦強調，這些是基本的要求，確保乘客有安全舒適的乘車體驗，希望運輸署考慮。

對於近日有人提出是否應該考慮車輛發牌制度，黃卓邦指政府應先規管網約車平台，會上20多個的士團體一致同意打擊白牌車，但至於用甚什麼手法打擊，很難達到一致結果。他希望未來各方能求同存異，尊重每個團體行使合法權益，增加與政府溝通的籌碼，建議現階段各方應保持溝通及克制。

黃羽庭：宣佈停止罷駛行動 向廣大市民致歉

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，香港無線電的士聯誼會已向當局提交建議書，建議可仿傚澳門，在現有基礎下提升的士業界服務，將的士分為傳統及網約的士，以互補不足。

他又指，兩日前去信運輸署及警方，要求他們聯合及即時執法檢舉非法白牌車。昨日（18日）行政長官李家超已表明打擊非法白牌車，形容特首公開向各位市民宣佈，相信執法部門應該不容忍犯法的白牌車存在，所有非法活動應該「零容忍」，即時執法，故認為應該接受特首的承諾。

▲ 香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭宣佈停止3.5罷駛行動，向廣大市民道歉。（梁偉榮攝）

同時，他代表業界宣佈，原定3月5日的罷駛行動停止，表示當初會議文件意外流出，澄清的士罷駛行動從未落實，就事件造成市民不安，向廣大市民道歉。

香港的士司機從業員總會秘書長兼車隊營運經理黃大海形容會面成功，令交諮會成員聽到業界聲音，各團體能充份反映意見。

▲ 香港的士司機從業員總會秘書長黃大海（梁偉榮攝）

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