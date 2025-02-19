  • 18°C
香港時間：2025219日 (三) 15:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭伊健風雲｜鄭伊健「聶風」造型驚喜現身　演唱《一對對》全場觀眾尖叫

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

鄭伊健「聶風」造型驚喜現身，演唱《一對對》全場觀眾尖叫。

【鄭伊健 / 鄭丹瑞 / 聶風 / 風雲】相隔超過十年，鄭伊健再以古裝亮相，一身「聶風」造型，長髮披肩，驚喜現身香港舞蹈團「港漫武俠舞劇《風雲》慈善場」演唱《一對對》，全場觀眾尖叫。

在電影中飾演「文丑丑」的鄭丹瑞（旦哥），擔任舞劇的說書人，一開場的讀白加上神來之筆，用手指在眉心畫了一道白色，再配以「文丑丑」招牌笑聲，帶觀眾一秒進入《風雲》故事世界。

九龍城寨之圍城︱憶那些年入九龍城寨冒險趣事　鄭丹瑞籲政府搭建九龍城寨實景模型吸旅客

舞劇《風雲》｜邀請電影主演鄭伊健、鄭丹瑞參演舞劇

香港經典漫畫《風雲》35周年，「香港舞蹈團」三度重演舞劇《風雲》，於2月14至16日假西九文化區戲曲中心大劇院演出五場，首場演出場次設為「港漫武俠舞劇《風雲》慈善場」，扣除正場票價以外的所有捐款收益，全數支持「香港舞蹈團學生票資助計劃」，推動香港舞蹈藝術的教育和承傳。

除了邀請曾經參與1998年電影《風雲：雄霸天下》的「聶風」鄭伊健和「文丑丑」鄭丹瑞，以及電影配樂、主題曲《風雲》和插曲《一對對》的作曲人陳光榮，還有漫畫《風雲》靈魂人物馬榮成出席。

點擊圖片放大
+13
+12

完場時，他們與一眾舞者出場謝幕，全場熱烈掌聲和歡呼。大合照時，觀眾亮起手機燈，呼應《一對對》歌詞中螢火蟲效果，非常美麗。

謝幕致詞時，旦哥說：「我願意嚟做呢件事，因為識於微時嘅馬榮成叫到，另一個原因，『香港舞蹈團』係我哋香港嘅驕傲，我能夠有機會踏上呢個舞台同香港舞蹈團一齊，雖然我冇跳過一步，但我已經覺得好爽！」

然後他轉身向舞蹈團員們說：「多謝你哋！」伊健非常同意，他說：「我好榮幸可以同香港舞蹈團一齊合作，仲有馬榮成，由《風雲》電影我有份演出，到依家我都有份參與！」然後他說：「大家情人節快樂！」台下觀眾冧爆尖叫。

陳光榮說：「我都好榮幸能夠成為《風雲》嘅一份子，有份寫歌，多謝晒大家！」《風雲》的主腦馬榮成說：「我想多謝香港舞蹈團，我寫漫畫，冇諗過可以喺舞蹈展現我嘅作品，好多謝佢哋咁大嘅創作力！」

點擊圖片放大
+12
+11

鄭伊健｜首度合作香港舞蹈團：希望下次真係跳舞！

之後伊健和旦哥接受訪問，旦哥對伊健笑言：「今日我哋為咗《風雲》舞劇而嚟，我表演跳舞，你就做返老本行唱歌，哈哈！《風雲》35年嘅經典，用我嘅聲音去講畀大家聽，我覺得好值得做。我曾經同好多團體合作過，就係未同過『香港舞蹈團』合作。」

伊健說：「我都未合作過，但8年前睇過佢哋《風雲》舞劇。」旦哥說：「我有睇過你演呢部電影。」伊健風趣回應：「我都有睇你做呢部戲！」

伊健說：「呢個係香港嘅產業，咁多年之後仲有，既然佢哋邀請我哋，一定會出現。」旦哥說：「香港舞蹈團Crossover港漫，好值得我哋參與嘅事，好多謝佢哋邀請我哋，希望下一次邀請我真係跳舞啦！」

金像獎2024丨余香凝四料影后橫空出世　鄭丹瑞：香港影壇的希望

鄭伊健巡唱首站澳門被歌迷感動　黃淑蔓雲浩影即興清唱獲讚

【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多職媽媽｜阿姨徐蒨駖坦承婆媳兩代育兒方法大不同　交女兒給奶奶照顧首要學懂放手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

 

相關文章

汪明荃鄭丹瑞杜國威齊撐陳恩碩劇團　爆炸戲棚十周年大派對《爆Show》
18:54 2024/04/08
汪明荃鄭丹瑞杜國威齊撐陳恩碩劇團　爆炸戲棚十周年大派對《爆Show》
九龍城寨之圍城︱憶那些年入九龍城寨冒險趣事　鄭丹瑞籲政府搭建九龍城寨實景模型吸旅客
10:46 2024/05/16
九龍城寨之圍城︱憶那些年入九龍城寨冒險趣事　鄭丹瑞籲政府搭建九龍城寨實景模型吸旅客
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
13:05 2022/11/20
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
鄭伊健巡唱首站澳門被歌迷感動　黃淑蔓雲浩影即興清唱獲讚
12:50 2023/04/25
鄭伊健巡唱首站澳門被歌迷感動　黃淑蔓雲浩影即興清唱獲讚

你可能感興趣

汪明荃鄭丹瑞杜國威齊撐陳恩碩劇團　爆炸戲棚十周年大派對《爆Show》
18:54 2024/04/08
汪明荃鄭丹瑞杜國威齊撐陳恩碩劇團　爆炸戲棚十周年大派對《爆Show》
九龍城寨之圍城︱憶那些年入九龍城寨冒險趣事　鄭丹瑞籲政府搭建九龍城寨實景模型吸旅客
10:46 2024/05/16
九龍城寨之圍城︱憶那些年入九龍城寨冒險趣事　鄭丹瑞籲政府搭建九龍城寨實景模型吸旅客
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
13:05 2022/11/20
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
鄭丹瑞 鄭伊健 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 卡通動漫 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
職場文化｜公司趕進度全體準備加班　00後同事1理由堅持收工　打工仔：令人羨慕又無奈
職場文化｜公司趕進度全體準備加班　00後同事1理由堅持收工　打工仔：令人羨慕又無奈