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民主黨｜民主黨去留中委會明討論　羅健熙：沒任何包袱

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

民主黨今日公佈財政預算案建議。（戴朗希攝）

據知有超過30年歷史的民主黨正醞釀解散。民主黨主席羅健熙今日表示，暫時沒有新資料更新，明天中委會會討論前路問題，現時只會努力做好工作。被多次問及是否有外來壓力逼民主黨解散，羅健熙皆未有正面回應。

民主黨今日舉行財政預算案建議記者會，羅健熙提到過往中委會有就去留問題作討論，亦承認最近重新討論該問題，但拒絕透露原因，只表示所有事情需待明天中委會會議後再決定。

被問到民主黨的去留會否成為羅健熙的個人包袱，羅健熙坦言沒有任何包袱，強調「來到就面對。」

中委吳永輝：有規章制度處理

民主黨中委吳永輝表示，現時未能回答更多答案，解散與否涉及重大決定，是有規章制度處理，不止是中委會決定，形容「一定有一個步驟。」

羅：政府原答應見面商預算案建議 後取消

至於財政預算案建議，羅健熙透露，政府上周本答應和他們見面商討，覺得驚訝：「竟然會見我哋！」他說，2019年之後，均未能就預算案和政府官員見面，所以本並無期望。惟當局後來以有突發會議為由取消會晤，要求他們呈交書面意見。

民主黨建議問責官員、行政會議成員、立法會議員，及月入超過15萬元的高級公務員應減薪，其他公務員則應凍薪。同時立刻凍結公務員編制、停止開設編外職位、退休後服務合約計劃也應節制；檢討及精簡政府及公務員架構，削減編制及冗員。

另外，民主黨又建議檢討現時盛事經濟模式，避免濫竽充數，並邀請更多國際性演唱會、嘉年華、體育活動來港舉辦。

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記者：戴朗希

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