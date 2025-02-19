的士罷駛｜交諮會承諾盡快提交建議報告　運輸署冀今年內定出規管網約車平台框架

▲ 運輸署署長李頌恩（右）和交通諮詢委員會主席張仁良（左）（梁偉榮攝）

交通諮詢委員會主席張仁良指會面，就如何規管非法載客取酬車輛有很好的交流，反應正面，具建設性。他指網約服務與的士服務並沒有矛盾，工作小組將評估各方意見，並盡快向政府提交如何規管網約車的建議報告。

運輸署署長李頌恩表示，希望今年內定出規管網約車平台框架，充份聆聽業界意見，並同意今早會面有充份及建設性討論，業界同意要保障市民的權益，與政府一貫立場一致，認為有需要立法規管網約車平台。

▲ 交通諮詢委員會主席張仁良（梁偉榮攝）

李頌恩表示，對於打擊白牌車，政府一直依法辦事，私家車如沒有出租車許可證就是非法載客取酬。去年已提高非法載客取酬的罰則，以提高阻嚇力，而政府亦正與律政司研究如何改善法例及令其更到位。

的士服務作為點對點服務提供者，李頌恩認為政府近年一直與業界緊密溝通，希望透過車隊加強車輛及司機的管理，引入「豪華的士」或可供輪椅使用的服務，亦會作為「先驅」推出網約服務。政府近期亦提出推出的士司機違例記分制，以改革的士行業服務質素，例如在車廂安裝攝錄機、規定提供電子支付方式。

▲ 運輸署署長李頌恩（梁偉榮攝）

被問到政府對網約車是否規管不足、規管得太遲，李頌恩回應表示，沒有相關營業證而非法載客取酬是違法的，立場一直沒有轉變，執法部門會執法，近年亦有提高罰則，以及教育市民的工作。又指與業界一直保持溝通，表示業界現時並沒有計劃進行罷駛行動。

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