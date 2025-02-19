  • 18°C
香港時間：2025219日 (三) 15:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士罷駛｜交諮會承諾盡快提交建議報告　運輸署冀今年內定出規管網約車平台框架

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

運輸署署長李頌恩（右）和交通諮詢委員會主席張仁良（左）（梁偉榮攝）

交通諮詢委員會主席張仁良指會面，就如何規管非法載客取酬車輛有很好的交流，反應正面，具建設性。他指網約服務與的士服務並沒有矛盾，工作小組將評估各方意見，並盡快向政府提交如何規管網約車的建議報告。

運輸署署長李頌恩表示，希望今年內定出規管網約車平台框架，充份聆聽業界意見，並同意今早會面有充份及建設性討論，業界同意要保障市民的權益，與政府一貫立場一致，認為有需要立法規管網約車平台。

交通諮詢委員會主席張仁良（梁偉榮攝）

李頌恩表示，對於打擊白牌車，政府一直依法辦事，私家車如沒有出租車許可證就是非法載客取酬。去年已提高非法載客取酬的罰則，以提高阻嚇力，而政府亦正與律政司研究如何改善法例及令其更到位。

的士服務作為點對點服務提供者，李頌恩認為政府近年一直與業界緊密溝通，希望透過車隊加強車輛及司機的管理，引入「豪華的士」或可供輪椅使用的服務，亦會作為「先驅」推出網約服務。政府近期亦提出推出的士司機違例記分制，以改革的士行業服務質素，例如在車廂安裝攝錄機、規定提供電子支付方式。

運輸署署長李頌恩（梁偉榮攝）

被問到政府對網約車是否規管不足、規管得太遲，李頌恩回應表示，沒有相關營業證而非法載客取酬是違法的，立場一直沒有轉變，執法部門會執法，近年亦有提高罰則，以及教育市民的工作。又指與業界一直保持溝通，表示業界現時並沒有計劃進行罷駛行動。

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

運輸署 張仁良 租車 運輸 交通 電子支付

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好
職場文化｜公司趕進度全體準備加班　00後同事1理由堅持收工　打工仔：令人羨慕又無奈
職場文化｜公司趕進度全體準備加班　00後同事1理由堅持收工　打工仔：令人羨慕又無奈