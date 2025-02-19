AlipayHK交通津貼｜AlipayHK即日起享交通津貼優惠 推$1換購$15乘車碼【附領取教學】
撰文： 陳麗薇
發布時間： 58 分鐘前
最後更新： 53 分鐘前
【交通津貼/AlipayHK】由2025年1月1日起，使用AlipayHK搭車亦適用於公共交通費用補貼計劃，市民以AlipayHK「易乘碼」支付公共交通費用，或以MTR MobilZD1車票二維碼乘搭港鐵時以AlipayHK付款，所付費用可用作計算補貼。若同時參與其他優惠，更可賺取更多回贈。
最新影片:
AlipayHK首期政府交通補貼現已發放
現時，市民每月的公共交通開支若超出$400，政府公共交通費用補貼計劃會為超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通或每個AlipayHK帳戶的補貼金額以每月$400為上限。注意，八達通和AlipayHK帳戶所記錄的公共交通開支不能合併計算補貼。
AlipayHK優惠︱$1換購價值$15易乘碼Pass
打開AlipayHK應用程式並進入「交通」頁面，即可選購$1購買總值$15的易乘碼Pass。
點擊下圖看領取教學:
AlipayHK優惠｜完成搭車任務賺積分
打開AlipayHK手機應用程式，再進入「交通」頁面，點擊底部橫額「AlipayHK 慳錢搭車攻略」，即可睇到更多交通優惠券。完成指定任務再送高達5000 A. Point，相當於可當$5使用。另外，拉落頁面還有更多易乘碼券供領取，再賺$7乘車優惠。
AlipayHK優惠︱綁定渣打信用卡賺20倍A. Point回贈
另外，AlipayHK 與渣打銀行攜手推出全新「A. Point Card」，日常消費包括搭車均可賺取A. Point積分。積分可用作現金抵扣，或兌換 AlipayHK 及合作商戶禮券。連結到 AlipayHK 用於北上消費、交通及繳費時更可享受20倍A. Point回贈。
AlipayHK交通津貼優惠｜推薦好友最高享$80回贈
即日起至2月28日，合資格公共交通工具開支超過$400的用戶，只要推薦3位好友幫忙助力，即可獲得相對應的A. Point回贈。發起人所獲得的A. Point，需在3月16日至3月31日手動返回活動頁面領取。幫忙助力的好友，亦有機會獲贈合共$4的「易乘碼」禮券。
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