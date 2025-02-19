兩餸飯｜兩餸飯龍頭「權發小廚」殺入銅鑼灣　$1.8萬高薪請𢳂餸員　仲有1個職位$2.6萬起

▲ 兩餸飯龍頭「權發小廚」殺入銅鑼灣，$1.8萬高薪請𢳂餸員！

兩餸飯在香港大行其道，各家食店積極擴展版圖，作為龍頭之一的「權發小廚」，宣布進軍銅鑼灣，於堪稱「木人巷」的登龍街開設港島分店。有網民發現，新店訂價$43起，同時一旁的招聘廣告更惹人注目。

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兩餸飯｜權發小廚銅鑼灣開新店

作為本港兩餸飯龍頭之一的權發小廚，憑價格相宜、鑊氣小炒、款式多樣，而深受一眾食客追棒。短短數年，已在九龍的油麻地、佐敦及觀塘開設分店。去年11月已在社交平台專頁宣布在港島銅鑼灣登龍街開分店，並在今日（2月19日）起正式試業，3月5日正式開業。

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權發小廚試業消息一出，不少於港島工作或居住的網民紛紛表示支持，有人稱「啱啱諗住帶飯，見到呢個post，今日過嚟試吓先」、「嘩嘩嘩，放工後去幫襯，唔知龍尾排到去邊呢？希望排1個鐘買到啦 」、「以後加餸唔洗過海」。

兩餸飯｜銅鑼灣店最平$43起

有網民在社交平台Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，店內除了外賣，另提供堂食，設置了10多個座位。而照片顯示，價錢牌上兩餸飯最平$43起，與觀塘店同價，惟較油麻地、佐敦貴$3。至於三餸飯最平$53起，鑊氣小菜$53。

兩餸飯｜$1.8萬請𢳂餸員 1個職位人工高達$2.6萬

另一個吸引人眼球的是權發小廚的招聘廣告，當中「𢳂餸員」一職，每天工作10小時，包1小時飯鐘，並設每周例假、勞工假等，人工高達$18,000起。而廳面主管月薪更高達$26,000起。

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