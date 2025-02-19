詐騙短訊｜涉以「#」號開頭發釣魚短訊　警拘一男子被搜出「偽基站」

▲ 警方（圖左）聯同通訊辦（圖右）拘捕一名男子涉嫌利用偽基站即時發送釣魚短訊。（曾秋文攝）

警方偵破一宗以非法無線干擾器，俗稱「偽基站」發放釣魚短訊案件。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察溫浚康今日（19日）表示，本年2月11日開始陸續有28名市民透過不同渠道，包括報案室、防騙伺伏器、防騙易熱線及通訊事務管理局辦公室知通知警方，收到偽冒政府部門、速遞公司和網絡支付系統的詐騙短訊，內容貼有釣魚網站的連結，發送人名稱以「#」號開頭，企圖誤導市民，以為短訊已有認證的公司或機構發出。當中一名市民不虞有詐開啟釣魚網站連結，提供信用卡資料，最終損失2.2萬元報警求助。

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警方聯同通訊辦和電訊商跟進，網罪科人員收集情報和深入調查後，鎖定一名男子，在前日（17日）在旺角利用偽基站即時發送釣魚短訊，人員馬上將其拘捕，涉嫌「串謀詐騙」，在其身處的客貨車內檢獲2部手機和正在運作中的偽基站，被捕男子現正被扣查，稍後被落案相關罪名。

▲ 偽基站（曾秋文攝）

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