神秘怪手｜東京住宅天花板突伸出「神秘怪手」  嚇窒居民真身曝光  專家3原因警告：切勿靠近

【東京／入侵 ／動物／浣熊】日本東京一戶人家天花板破洞中，竟探伸出如同人類手掌的「神秘灰手」，深夜伴隨噪音及抓撓聲嚇窒當地居民。住戶經調查後，發現洞中神秘生物真身竟一隻浣熊，有專家指出，浣熊雖然外表可愛，但有極強攻擊性，隨意靠近恐造成3大健康隱患，呼籲大眾應該小心處理。

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綜合日媒及《ABEMA NEWS》報道，日本東京都三鷹市一處民宅，有住戶因連續多日被天花類似敲擊木頭聲響驚醒，偶爾更傳出動物尖銳叫聲。屋主白天仔細檢查後，驚見天花板被挖一個直徑約30cm大洞，洞中更有一隻長著尖銳指甲的「白色手掌」反覆由洞口探出，似乎試圖進一步進入屋內，再進一步觀察後，最終證實破壞天花板的「神秘生物」，其真身是一隻浣熊。

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根據屋主所提供的影片可見，浣熊在洞中不停用前爪擴張洞口，手掌結構與人類高度相似，連指甲彎曲角度都清晰可見。

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神秘灰手｜接觸野生浣熊3大健康威脅

驅獸專家岩田俊指出，浣熊外表可愛，手部靈活可徒手拆卸換氣扇等裝置，但事實牠們的攻擊性極強，身上更可能攜帶多種病毒和寄生蟲，直接接觸可能會造成以下3大健康威脅，呼籲大眾見到浣熊時，應立即聯繫專業人士處理，切勿貿然靠近：

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感染病毒及寄生蟲： 浣熊身上可能攜帶多種病毒和寄生蟲，恐有感染風險。

浣熊身上可能攜帶多種病毒和寄生蟲，恐有感染風險。 引發嚴重皮膚炎： 接觸浣熊毛髮與皮膚，其身上病毒及寄生蟲可能會皮膚過敏或搔癢。

接觸浣熊毛髮與皮膚，其身上病毒及寄生蟲可能會皮膚過敏或搔癢。 感染狂犬病毒：浣熊具攻擊力，假如遭咬傷或抓傷恐導致病毒入侵，嚴重者恐感染瘋狗症

報道指，浣熊於日本被評定為特定外來種生物，近年許多住宅亦遭到浣熊入侵，東京於2023年已捕獲約1,300隻浣熊，岩田亦表示，由於浣熊的手宛如人類手掌般靈巧，可以取下換氣扇進入民宅，最常被入侵的地方就是天花板，近年移除浣熊的委託正逐年增加。

同場加映｜動物傳人6大常見疾病

綜合本港衞生防護中心及世界衛生組織資料，狗隻的唾液含細菌，人體感染後可能會引發不同疾病。輕則發燒、腸胃不適，嚴重可能會死亡。

據溫哥華沿岸衛生局（Vancouver Coastal Health），寵物包括狗、貓、兔子、嚙齒動物、爬行動物和鳥類等寵物，均有可能有可能被細菌，寄生蟲和病毒感染，並傳染疾病至人類。傳染途徑可經由接觸其排泄物，唾液或食物傳播。當局列出數個常見由動物傳染給人類的疾病：

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大腸桿菌： 引起腹痛和腹瀉、發燒和嘔吐，嚴重甚至出血性腹瀉，出現「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭。

引起腹痛和腹瀉、發燒和嘔吐，嚴重甚至出血性腹瀉，出現「溶血尿毒症」，引致腎功能衰竭。 沙門氏菌： 引發嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。

引發嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。 隱孢子蟲： 潛伏期約7天左右，感染後病徵包括：腹痛、水瀉、嘔吐及發熱。

潛伏期約7天左右，感染後病徵包括：腹痛、水瀉、嘔吐及發熱。 鸚鵡熱： 所有鳥類均有機會將此病傳染給人類，常見病徵包括：發燒、發冷、頭痛、乾咳、肌肉疼痛及氣喘，嚴重個案會引致肺炎。

所有鳥類均有機會將此病傳染給人類，常見病徵包括：發燒、發冷、頭痛、乾咳、肌肉疼痛及氣喘，嚴重個案會引致肺炎。 狂犬病： 會影響人類腦部及神經系統，而且可以致命。如咬傷後未能及時治療，有可能會致命。狂犬病的潛伏期較長且易變；狂犬病在動物的潛伏期可長達六個月。

會影響人類腦部及神經系統，而且可以致命。如咬傷後未能及時治療，有可能會致命。狂犬病的潛伏期較長且易變；狂犬病在動物的潛伏期可長達六個月。 蛔蟲 、縧蟲 、鉤蟲：誘發腸道寄生蟲病，輕則引起腹部不適，嘔吐，腹瀉，重則會誘發嚴重併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎。

資料來源：ABEMA NEWS

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