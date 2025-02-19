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變化驚人丨30歲前港姐公開10年醫美進化史　認打6種針變V面女神

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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【港姐/蔡嘉欣/醫美】2019年曾參選港姐比賽、現年30歲的蔡嘉欣向來積極經營自家製的YouTube頻道，日前更拍片自爆10年來靠醫美打針令自己外貌愈來愈靚，並大方分享自己打針前闊面腮大照，以及醫美後復原期的爛面照。

最新影片:

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蔡嘉欣日前以「我的10年醫美史」為題拍片分享自己的醫美經歷，指自25、26歲後，發現自身臉上的骨膠原開始急劇流失，面部一度很憔悴、凹陷，因此於TVB返工時，常被人問是否很累，加上有感自己毛孔粗大，經常爆瘡。除此之外，蔡嘉欣指加上入行TVB後，眼見幕前有不少美女，為了加強競爭力，因此遂踏上醫美之路，更列出5年間自己至少打過不同類別的6種醫美針:

呢五年間大大話話打過好多嘅針，肉毒、透明質酸、少女針，膠原針、美神針、水光針等等，機亦都做過好多，膠原、水光、普通保養或者能量比較大嘅HIFU，或者皮秒、黃金微針、Thermage Ultherapy，呢啲全部都有做過， so far而家進化到呢個模樣，我覺得係差唔多㗎喇，我已經好滿意。

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蔡嘉欣表示曾試過打水光針後，等待復原期間，其臉部一度十分嚇人，兩頰佈滿紅紅腫腫的針口，彷如蜜蜂竇般。蔡回憶大約10年前，自己是第一次接觸醫美，當時打針的位置在下巴，前後曾打過三次透明質酸:

因為天生下巴太短，而且中間有「小屁股啄位」，雖然第一次效果很快消失，但第二、三次效果就很持久，所以已有7、8年沒再打。

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另外，蔡又分享自己年青時闊面腮大照，指瘦面針成功令自己與過往時有很大分別。由於效果驚人，可以令臉部線條較有弧度，因此蔡多年來均於臉上不同位置打過針:

成塊面都係膠原針，得額頭冇打過，額頭係比較天然。

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不過，蔡嘉欣承認打針是有一定程度危險，不是人人合適，尤其眼窩位置，不是每個醫生都肯做:

呢啲位如果你真係填歪咗少少，落到啲神經，會好容易盲咗。

蔡嘉欣坦言現時對自己容貌非常滿意，覺得未來反而要多花時間去管理膚質，並建議大家對醫美切勿貪心和上癮：

醫美雖然係正，但我覺得少量多次會比較好嘅，唔好貪心，我寧願嗰個效果係慢慢見到，都唔好一嘢泵到咁大，少量多次然後每隔一段時間去Refill。

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