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林建岳重掌旅發局｜姚柏良歡迎林建岳重任旅發局主席　相信可為旅遊業注入新動力

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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姚柏良歡迎林建岳重任旅發局主席。（資料圖片）

【林建岳 / 姚柏良 / 旅發局 / 貿發局】政府今日（19日）公布，現任貿發局主席林建岳將在4月1日起接任旅遊發展局主席。旅遊界立法會議員姚柏良表示，現時香港鄰近地區的旅遊發展競爭愈來愈激烈，故香港推動旅遊升級轉型是當務之急，而林建岳在擔任旅發局主席期間，為港創下旅遊歷史高峰，打造多項持續至今的盛事，相信旅遊業將其帶領下發展得更好。

林建岳馬時亨︱林建岳4月重掌旅發局　馬時亨6月起接任貿發局主席　

林建岳相隔6年後將於4月1日重返旅發局。姚柏良對於政府再次委任林建岳為旅遊發展局主席表示支持和歡迎，體現到政府對旅遊發展的高度重視。他表示，面對鄰近地區的競爭及旅客消費模式的改變，推動本港旅遊業升級轉型是當務之急，而林建岳在商貿發展、影視娛樂和體育運動等方面都有豐富經驗，將對促進文體旅融合，吸納更多商務和高端旅客，注入更大動力，亦期望旅發局未來與旅遊界有更緊密合作，同心協力落實香港旅遊業發展藍圖2.0。

姚柏良期望，旅發局未來能吸引更多過夜、商務旅客來港，甚至吸引海外旅客經香港到內地旅遊，打造香港成為旅遊樞紐。他感謝現任旅發局主席彭耀佳的付出，指他上任後與業界共同經歷黑暴、疫情等艱難時刻，再次感謝其重要貢獻。

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