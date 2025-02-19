婚前協議｜議員關注立法確定婚前協議效力　麥美娟：法庭有酌情權

▲ 民政及青年事務局麥美娟（朱永倫攝）

【立法會／婚前協議／離婚／麥美娟】立法會今日（19日）處理有關「保障夫妻於婚姻決裂後的權益」的口頭質詢。有議員關注政府會否立法確定婚前協議的法律效力。民政及青年事務局麥美娟表示，每宗離婚個案的婚姻雙方及家庭情況不同，在現行的法例下，法庭有酌情權並因應個別情況作出公平安排。

麥美娟表示，法庭在處理涉及經濟給養、財產轉讓及出售財產等事宜時，須顧及婚姻雙方的行為，以及案件的所有情況，又指雖然香港目前未有就婚前協議訂立法律條文，但法庭仍會基於案件情況和相關法律條文，考慮採納婚前協議的部分或全部內容。

麥：無法預見婚後事 強制執行或損利益

她續指，若強制執行婚前協議，或會因個別個案的獨特情況，例如在婚後發生訂立協議時無法預見的事情，令財產分配無法達致公平原則，損害其中一方的利益，故認為現行的制度有效確保法庭全面考慮婚前協議的內容，和其他與財產相關的因素，作出最公平的財產分配結果。

回應選委界議員管浩鳴有關「贍養費調解試行計劃」的提問，麥美娟指，由去年10月開始，計劃至今已經處理64宗個案，有一半已完成調解，效果比預期中好，當局會在試行計劃完結後再檢視。

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