廉政學院｜廉政學院及廉署入職課程獲資歷架構五級認證　加強國際認受性

▲ 廉政學院及廉署入職課程，成功獲取資歷架構第五級別認證。（資料圖片）

廉政公署去年成立的香港國際廉政學院（廉政學院）及廉署入職課程，成功獲取資歷架構第五級別認證，即相當於大學學士學位，加強廉署人才培訓的專業性及國際認受性。

廉政專員胡英明日前出席相關認證頒授典禮時表示，廉政學院成立首年已獲得資歷架構第五級認可，意義非凡且得來不易，讚揚廉署人員在學院成立及接受評審期間努力不懈，讓廉政學院的工作迅速獲本地及國際社會的認同及讚賞。

香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦指出，評審局視廉署為策略性合作夥伴，廉署在評審過程中為全球反貪專業訂立評審標準作出貢獻，期望雙方未來攜手，進一步促進本地、國家及全球廉政培訓的發展。

廉政學院總監柳智浩表示，廉政學院獲取認證後，課程學員更有系統及全面地獲得知識和技能培訓，對內有助廉署人員應對日益複雜的反貪工作，對外則協助廉署向國際社會宣揚香港的成功反貪經驗，進一步促進全球廉潔發展。

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