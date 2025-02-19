CEPA｜國家商務部：堅定支持香港作為單獨關稅區　及更多港企參與進博會等展會

▲ 港府和國家商務部今日（19日）合辦《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）宣講會。（港台截圖）

國家商務部台港澳司司長樊世杰今日指，堅定支持中國香港作為單獨關稅區，對外雙簽更多的自貿協定，拓展區域經濟合作的朋友圈。

港府和國家商務部今日（19日）合辦《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）宣講會，樊世杰致辭指，將在CEPA框架下持續推進對香港的開放合作，支持香港更好地融入國家發展大局；將支持各部門落實好CEPA的優惠措施，並繼續通過CEPA加強開放合作，支持香港和全球的投資者通過香港進入內地；支持更多的香港企業參與進博會、廣交會、服貿會等重大的展會，為港商開拓內地的市場提供對接服務。

CEPA新協議進一步擴大了開放領域

樊世杰提到，CEPA不僅是兩地經貿合作的壓艙石，更是香港融入國家發展大局的快車道。CEPA新協議於去年10月簽訂，他說，在開放的幅度、制度的創新和規則的對接方面也取得了積極的成效。一，進一步擴大了開放的領域，降低了准入的門檻；二，積極地回應業界的訴求，探索制度的創新，新增了港資港法、港資港仲裁等。三，主動對接國際經貿規則，優化營商環境。

商經局：必須採取措施捍衛自由貿易

商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠表示，當前，全球化和國際貿易受到單邊主義和保護主義的嚴峻挑戰，特區政府必須採取措施，捍衛自由貿易以及多邊貿易制度。同時，國家發展一日千里，服務業對外開放的步伐也會走得更快更前，香港能充分發揮一國兩制的獨特優勢，聯通國內國際雙循環，把握好好大灣區建設和加快發展新質生產力等國家發展策略，為香港帶來的龐大機遇。

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