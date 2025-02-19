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BLACKPINK Lisa演出《白蓮會》Max上架　H&M推白蓮花聯乘系列

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撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

串流平台Max登錄香港，當中有一重頭劇《白蓮會》（The White Lotus）即日播映。劇集成為焦點原因除了頭兩季成功外，今季更邀請來自BLACKPINK的Lisa參演，同時更聯同H&M推出以此劇為創作靈感的「白蓮花」系列。

劇集《The White Lotus》（港譯白蓮會）第一季於2021年HBO首播。

在泰國曼谷出席《白蓮會》宣傳活動，BLACKPINK的Lisa穿上Louis Vuitton的silk satin晚裝登場。（圖片品牌提供）

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劇集成功的最主要原因是編劇和身兼製作人Mike White了得，當初適逢COVID期間，他以最短時間編寫好整季劇本，首季以夏威夷酒店為背景，用諷刺手法和黑色幽默，透過富裕旅客與酒店員工互動，揭露特權階級的虛偽與人性黑暗面，劇集奪得艾美獎之餘，更成為HBO最受歡迎的影集之一，促成第二季移師到意大利西西里島拍攝。

《白蓮會》服裝配合泰國度假風情，服裝全用上鮮艷的顏色。（恤衫 $349、短褲售價待定/圖片品牌提供）

至於現正於Max播映的第三季移師到泰國曼谷拍攝，叫人矚目的原因除了有第一季成員參與演出外，亦有BLACKPINK成員Lisa、萬人迷Bright、甚至阿諾舒華辛力加的兒子Patrick Schwarzenegger於劇中更有全裸演出。

而為了令劇集帶來更多話題性，為第3季劇集裏服裝設計師Alex Bovaird，找來H&M合作並以《白蓮會》為設計靈感的主題夏日渡假系列。

因為拍攝BL劇《因為我們天生一對》而爆紅的Bright，在Instagram裏擁有1,774萬支持者，出席宣傳活動穿上Burberry的西裝。（圖片品牌提供）

Alex說：「在劇中有一句對白：在白蓮花大酒店裏，沒有甚麼是不可能的。從這對白中我得到啟發，於是在設計中我傾向採用大膽圖案和華麗飄逸的剪裁。」

合共25件的項目，當中可見從20世紀60年代風格的娃娃裙、波西米亞鉤編上衣和短褲，到浪漫長裙和罩衫，剪裁上亦充滿變化，高領酒紅色長裙裙身飄逸，以波浪狀褶皺裙邊塑造富戲劇性的輪廓、橙色荷葉邊寬鬆長袍和黑白配色的露肩連衣裙等。

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雖然香港離炎熱的夏天看似還有一段日子，但看完是季合共8集的《白蓮會》，說不定令你會有立即掏腰包的衝動。

產品查詢：H&M（2337 3400）

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