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丁丁疑做小三︱混血肥仔被爆偷食後全刪IG帖文　丁彥均戀愛史大公開：傻先夠吸引

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撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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混血肥仔食疑偷食丁丁。

【混血肥仔/ 曾達恩 / 丁彥均 / 丁丁 / 芊蕙子】網台「BBO」創辦人的本地著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近日被傳公司女主持丁彥均 （丁丁），而且他更被拍到與丁丁「撐枱腳」，同時更有網民指親見二人在黃金海岸手拖手約會。

身在英國的混血肥仔太太「芊蕙子」在個人社交平台發文：「大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。」在剛過情人節，芊蕙子更出文暗諷稱：「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」

混血肥仔出軌︱混血肥仔不承認也不否認偷食丁丁　太太芊蕙子指控丈夫未能履行承諾

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丁丁疑做小三︱混血肥仔全刪IG文

可是，混血肥仔與丁丁一直沒有為偷食事件作出任何回應，同時BBO在昨晚（2月18日）出新片預告表示名為「真相。情人節」影片將上架，片中有丁丁、Emily（莊嘉思）、bubu boo等人，由此令網民懷疑之前有關混血肥仔出軌的傳聞，只是為新片做宣傳。

而且在BBO的IG更有網民提問「丁丁是小三哪位」時，以開玩笑回應指：「升緊小四」，似乎有人仍未意識到事件嚴重。

不過，在今日（2月19日）凌晨1時，混血肥仔太太芊蕙子再出撃，寫道：「很遺憾，事情至今仍未解決 。」而且強調：「對我而言，2月14日於個人IG發布的3則Story，並不屬於BBO影片宣傳的一部分 。」此外，更向丈夫表明立場稱：「是因為混血肥仔（Tommy）未能履行承諾 。 我也期望能於本周內獲得回覆 。」

於是網民意識到一切不是開玩笑，同時混血肥仔似乎曾做了令太太不能容忍的事。而混血肥仔也終於不再「潛水」，在IG發布發兩則Story，分別稱：「私人問題， 我從來都不作公開回應 ，請給予空間處理，有需要我才公開交代。 」、「同時BBO會正常運作，多謝支持。」

但他沒承認也沒有否認出軌偷食丁丁，可是在今日下午，混血肥仔把個人IG帖文全刪除。同時，他也在TG谷表示「多謝大家厚愛」，同時稱「留下前行告退有緣再談」後即退谷。

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丁丁疑做小三︱丁丁喜歡運動員

至於丁丁個人IG沒有刪任何帖文，但被網民圍攻紛紛質問為何當小三，但丁丁一律不作任何回應。

其實疑為小三的丁丁，現年25歲，在2021年參與ViuTV歐國盃節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》開始出名，後來活躍於BBO，並成為該頻道的人氣主持，更不時與混血肥仔拍住上齊出鏡。

她在2022年上ViuTV節目《戀講嘢》談戀愛史，自爆她的3位前度與當時男友都同為籃球界份子，而且同屬上水、粉嶺北區居民，因此4人都彼此認識，而且3位前度與男友還曾同時出現在同一個場比賽並齊被拍照同框出現。

《戀講嘢》主持「193」郭嘉駿在節目不禁問丁丁是否對籃球員情有獨鍾，她回答表示覺得做運動的男仔較單純：「淨係顧住打波好熱血，可能啲人會覺得好傻，但就係傻先吸引。」如果丁丁真的與完全非運動型的混血肥仔偷情，不知是否突然轉口味了。

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