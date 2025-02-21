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凍齡秘訣｜74歲「摩登爺爺」貌似40歲　分享不老心法靠1關鍵逆生長【附逆齡飲食清單】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 39 分鐘前

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熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

【摩登爺爺／凍齡／逆齡】逆轉衰老不是夢！上海一名74歲老爺爺保養得宜，外表與真實年齡竟然相差40年，本尊將一一拆解他的凍齡秘訣，果然以70歲高齡贏出選秀大賽，絕對不是浪得虛名！

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Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

74歲上海「摩登爺爺」胡海在2016年參加「納塔力上海摩登爺爺奶奶大賽」，在選秀比賽中奪冠後一夜爆紅，成為不少廣告商的寵兒。胡海的年齡和外貌的反差揚名中外，他曾接受不少媒體訪問時透露，自己雖已年過70，但心境上仍保持年輕，依然覺得自己是個20多歲的小伙子。他認為，每個人都有2個年齡，一個是生理年齡，第二是心理年齡，

我覺得我的心理年齡就永遠是20歲，不要管別人怎麼講。

凍齡秘訣｜「摩登爺爺」凍齡有方

被問及凍齡的秘密，胡海分享自己的回春術關鍵在於「多動少食」。他每天都會做倒立和瑜伽，一有時間更加會練習肚皮舞。他指，倒掛可以減少皺紋、減少掉髮，還可以預防胃下垂和胸部下垂；而瑜伽可以幫助舒展筋骨。做運動的關鍵是要持之以恆，而2種運動皆方便可以隨時在家做，更容易養成良好運動習慣。

胡海家中必定有個體脂測試儀，每天晚上都會量體重，他形容「體脂減少了，身體好像『年輕』了一點」。

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飲食方面，他少食多餐，指「管住嘴就能保持年輕」。他通常每天早餐吃最多，午餐一般偏向輕食，晚餐正常飲食，惟不吃主食，宵夜更加絕對不會碰。他的一日三餐餐單如下：

  • 早餐：全麥麵包，加芝麻核桃粉加糖，醋泡葡萄乾，喝南瓜豆漿，另加維他命營養補充品和膠原蛋白
  • 午餐：一個蘋果，一隻雞蛋，自家製飲品
  • 晚餐：不吃主食，以蔬菜、湯為主

抗衰老｜5種「催老食物」加速老化

營養師周麗提醒大家，有5種「催老食物」會加速身體老化，經常吃會令肌膚及身體機能更快衰老！因此若想要保持年輕、對抗衰老，以下5種食物就要避免進食或少吃。

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衰老元兇｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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抗衰老｜6種常見初老症狀+對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。

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