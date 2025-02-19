精神健康︱香港心理健康研討會 11月舉行　呼籲專業人士投稿分享身心支援

「香港心理健康研討會 2025」將於11月至8日舉行，現正進行精神健康的論文投稿，歡迎相關專業人士可以分享研究成果。

投稿內容接受關於以下範疇的論文：

1) 與精神健康知識轉譯相關的研究、項目或計劃（例如有效地將研究成果實踐於社區的經驗）

2) 有助在社區層面改善精神健康，並以實證為本或創新的介入方案

3) 社區心理健康項目的案例研究、最佳實踐方法及成功範例，以論證及展示其影響

4) 透過跨界合作處理精神健康問題，著重於促進心理健康服務的公平性與多元性的方案

參加者可以250-300字英語撰寫， 內容包括1/ 產期前後的精神健康 2) 喪慟/應對親朋離世的哀傷 3) 應對失去 4) 應對人生轉捩期的精神健康支援 5) 安寧照顧 6) 照顧者（例如正照顧長期病患的親人）

論文摘要需要與至少一個上述主題一致，並與精神健康有關。截止投稿日期為2025年3月16日。詳情

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5