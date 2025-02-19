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龔如心遺產｜議員促盡快交代遺產安排　林定國：目標首季組成受託人理事會

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 剛剛

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議員促盡快交代龔如心遺產安排。

【龔如心遺產 / 律政司 / 華懋集團】律政司上月發表聲明，正式委任龔如心慈善管理有限公司為龔女士遺產下的慈善信託的受託人。律政司司長林定國今日表示，目標在今年第一季完成受託人理事會的組成，從而正式啟動相關的工作。

已故華懋集團主席龔如心逾1400億港元遺產管理方案，律政司去年建議設立慈善信託，由「遺產受託人」管理及監督受託人運作的管理機構，獲法庭接納。

律政司司長上月並任命范徐麗泰、任志剛和鄭恩基出任管理機構成員，監督「龔如心慈善管理有限公司」的運作。

律政司司長林定國。

龔如心遺產｜讓公眾監察遺產使用

在委任受託人理事會的時間表及準則方面，林定國表示需要參考剛剛成立的三人監督委員會的建議，而律政司有最終話語權。他強調在物色受託人理事會的成員時要非常小心，需要物色不同範疇的人選，向他們解釋這方面的工作。

選委界議員周文港今日在立法會口頭質詢上問到，受託人理事會日後會否定期公佈相關的財務報表及運作情況，讓公眾監察遺產的使用。

林定國表示，根據相關條件，信託人或受託人理事會有責任向公眾公佈計劃的內容，亦有責任向公眾披露財政狀況，令慈善工作可在陽光下進行。

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