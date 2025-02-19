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販毒｜警方連日搗破多宗販毒案　4人3月20日提堂

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

警方連日搗破多宗販毒案。（曾秋文攝）

警方過去兩日搗破兩宗販毒案，檢獲市值約7,600萬元的毒品。

毒品調查科署理警司蔣家駿表示，前日（17日）搜查兩個荃灣工業大廈的毒品儲存倉，搜出245箱、1,470罐報稱是油漆的貨物。經調查後，發現油漆罐內有137.2公斤氯胺酮，拘捕單位內一名姓林（48歲）男子，他當時在單位內拆貨，相信他被毒販招攬處理毒品。

另外，同日探員搜查葵涌一住宅單位，拘捕一名姓黃（30歲）男子，相信負責操控毒品儲存倉及安排人手，到倉內接收和處理「毒油漆」，行動中相信毒販嘗試以油漆的氣味掩飾，以合法途徑從外地運入本港，被捕兩名男子將被暫控一項「販運危險藥物」罪。

到了昨日（18日），人員在機場展開反毒品行動，相信販毒集團安排成員到外國接收毒品，經機場進入本港。在昨日晚上約10時，在海關人員協助下截查兩名從卡塔爾多哈飛抵本港的一對男女，在行李箱中發現6隻毛公仔，拆開內裏藏有687粒膠囊，當中含有15.1公斤可卡因，遂將姓盧（52歲）男子和姓陳（53歲）女子拘捕。所有被捕人士明日（20日）在西九龍裁判法院提堂。

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