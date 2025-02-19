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抗癌飲食︱本港平均每日40人死於癌症　美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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本港平均每日40人死於癌症！美國癌症基金會公佈30種抗癌食材名單。

【癌症／抗癌食物／肺癌／大腸癌／肝癌】癌症是本港頭號殺手。據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，當中最常見前三位分別是肺癌、乳癌、大腸癌。在2022年所有登記死亡的人數當中，有14,717人（23.9%）死於癌症，即平均每日有40人因患癌死亡；亦有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌。五大致命癌症排名，前三位分別是肺癌、大腸癌和肝癌。

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美國癌症基金會：30種抗癌食材名單

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！

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蔬果類

  • 椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）
  • 櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）
  • 菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）
  • 蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）
  • 藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）
  • 黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）
  • 草莓（對抗皮膚癌）
  • 檸檬（對抗子宮頸癌）

堅果、全穀類

  • 糙米（對抗肝癌）
  • 亞麻籽（對抗乳癌）
  • 核桃（對抗大腸癌）

辛香料

  • 大蒜（對抗大腸癌）
  • 辣椒（對抗肝癌）
  • 洋蔥（對抗咽喉癌）

飲品

  • 咖啡、茶（對抗大腸癌）

高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

8大致癌食物要小心

不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：

  • 燒烤物
  • 高脂肪食物
  • 油炸物
  • 發霉污染食物
  • 醃漬煙燻食物
  • 加工肉
  • 檳榔
  • 酒精

同場加映：6大提高患癌風險飲食習慣

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