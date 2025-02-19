看我今天怎麼說｜黃修平讚出爐影后鍾雪瑩靈敏有勁 聾人主角吳祉昊獲金像新演員提名

▲ 為幫助身為素人的Marco投入角色，黃修平資助他到袁綺雯戲劇班培訓。（曾耀輝攝）

《看我今天怎麼說》訴說3位聽力程度不一的聾人青年，在融入社會主流與尋找自我價值之間遊走的歷程。導演黃修平再次交出溫柔而堅定的作品，叫人跟隨心處的悸動，誠實地活，自由綻放。

電影源於5年前一場飯局，編劇思言與黃修平分享香港聾人文化與身份認同。黃修平發現，原來即使有能讓聾人變成健聽的科技產品，部分聾人仍不會選用，甚至並不稀罕。「這個認知對我衝擊好大，那一刻我決定要拍這個題材。」

即使走窄路也是選擇

常說科技讓生活變得更好，但好的定義因人而異。當有聾人慣用手語溝通，健聽者卻由自己的角度出發，覺得聾是殘障，要改善其生活方式、助他融入「主流」，這算不算是另類壓迫？

聽障與聾人的光譜好闊，所以每個人的需求都不一樣。有人選擇靠剩餘聽力努力用口語溝通，有人讀唇，有人從小用手語，這些本來就是聾人自由選擇的權利，生活舒適自在就可。這些「選擇」背後的原因和想法，需要被看見、被聽見。

▲ （曾耀輝攝）

黃修平說：「可能我都會有選擇不跟主流走窄路的時候。當某些做法、追求與常人不同，卻不被理解，但這件事本身是有價值的同時，就有一種不忿。為何它有更大的價值，可有更大發揮，卻因與世俗不同而不被看見？這些事情可能都會發生在我身上。故當看到別人如是，份外有動力想帶出『喂，呢個世界唔止你係咁，咁做都得㗎，當中都可以好有色彩。』」

為劇本絞盡腦汁

《看我今天怎麼說》描劃3位處境不一的青年，素恩（鍾雪瑩飾）自小被母親要求學口語做「正常人」，卻不知不覺間老是迎合他人、鮮於表達內心。子信（游學修飾）自小用手語溝通，拒絕助聽器或人工耳蝸，以聾人身份為榮。Alan（吳祉昊飾）則遊走於兩者之間，既認為科技的確可改善生活、幫助與人溝通，卻又理解子信為何如此堅持。

▲ 角色素恩（鍾雪瑩飾）自小被母親要求學口語做「正常人」，鮮於表達內心，逐漸發現活得好遏抑。（《看我今天怎麼說》劇照）

黃修平先從書本、紀錄片了解聾人文化，再走入群體做訪談，另外如耳鼻喉醫生、聽力學家都諮詢過。構思劇本至拍攝期間，有手語指導及聾人文化顧問參與，盡力將聾人生活實況及想法，轉化成易於理解的電影語言：「資料搜集時間好漫長，但學習是好開心的。劇本則好糾結，翻來覆去（地修改）絞盡腦汁。」

他坦言由開拍至今，即使費盡工夫準備，仍然覺得未夠。身為主角之一的聾人演員吳祉昊（Marco）卻說，收到劇本那一刻已覺得好驚喜，因終於有一部電影能寫實地展示香港聾人文化。「講尋找真我的電影好多，但好難覺得完全是（講聾人）這回事。這部電影所有畫面都好真實，連聾人即使聽不明白也總是慣性點頭，這些被壓迫的表現都寫實地呈現出來。」

▲ 電影細緻地還原聾人的聲音世界，如助聽器偶有的雜訊、噪音或尖銳聲音的干擾。（《看我今天怎麼說》劇照）

看見說話的意義

聾人角色子信鍾情潛水，更立志成為潛水教練。黃修平形容潛水為《看》的DNA，被編劇思言於短片劇本描繪聾人在海底打手語的畫面所啟發：「我覺得這些場面寫得很美妙。後來才知道許多聾人都喜歡潛水，潛水時可無所不談，從天南地北講到身邊八卦事都可以。」

電影細緻呈現於手語溝通日常，讓觀眾融入以手語及肢體語言表達的世界，着眼於傳意過程，了解如何「看」和「說」。「第一次接觸手語時，我覺得好迷人。由其於寧靜之中學手語，原來不用繙譯或筆記，就像看着一套語言的誕生——隨手語導師逐隻字學，慢慢組成一句句子；拍這部戲時我好強調，別偏離手語為一種溝通與表達的語言，不要浪漫化、趣味化手語，它最重要的是一種溝通方法。」

▲ 電影有不少聾人演員參與。（《看我今天怎麼說》劇照）

素人表現出色 提名最佳新演員

電影籌備約一年後，有聾人朋友要求主角需由聾人參與。起初黃修平曾擔心，但不消一晚已決定要「勒住褲頭承擔」，因覺得既然肩負講聾人故事的責任，就要行多一步去試。幸而在聾人手語導師推薦下遇上素人Marco，初次見面已覺得他與角色Alan相當脗合。「Marco有一種樂天外向，比較Carefree的感覺。而角色Alan就正正樂於擔當聾人與健聽人士之間的橋樑。」

▲ Marco（右）笑言今次演繹一半為本色演出，縱不如角色Alan般樂天，但他是理想中的自己。（曾耀輝攝）

首度登上大銀幕的Marco，拍攝期間曾遇上不少挑戰。主角拍攝時間好長，Marco同時間要兼顧讀唇，或使用剩餘聽力聆聽，加上拍攝環境嘈雜，對他而言費力又困難，有時也因過度用神而影響狀態。黃修平直言至拍攝現場方了解到聾人演員的障礙，需再作配合。Marco指除環境因素，作為素人演員亦難以拿捏平衝，不知如何才能演得精準。

他笑言：「我會想像好多畫面，但做唔做得呢？鍾雪與阿修的壓台感好強，我在他們面前好似班門弄斧般，都有些壓力。」黃修平卻說Marco的演繹為他帶來好多驚喜，而確實瑕不掩瑜，Marco憑《看》的亮眼表現，榮獲第43屆香港電影金像獎「最佳新演員」提名。

讚鍾雪瑩靈敏有勁

至於游學修和鍾雪瑩（鍾雪），黃修平看中前者的性格、質地和奮鬥史，與角色不謀而合。但開拍之前，他與游學修說：「你一定要非常尊重這個角色，最大的原因是因為你是（健）聽人。不能抱住阿爾柏仙奴演盲人就拿影帝這些想法，要真正明白聾人處境，跟聾人老師苦練手語。」

▲ 游學修整部戲幾乎零對白，只以手語表達。但從其眼神、肢體動作甚至呼吸起伏，都感受到角色的信念、幹勁與執着。（《看我今天怎麼說》劇照）

鍾雪首部參演的電影就是黃修平的《狂舞派3》，當時他已覺得鍾雪是好有勁、好靈敏的演員。為《看》作資料搜集時，剛好鍾雪正學手語，有次她仗義幫忙擔當手語繙譯，慢慢溝通後黃修平就相中了她。

要飾演聽障人士，鍾雪於咬字、聲綫上落足苦功，更演活角色掙扎的心路歷程，於第61屆金馬獎上勇奪最佳女主角。黃修平大讚她對角色「好入信」：「當她捉到一種方法去做時，她會義無反顧地入晒（這種狀態）。看得出她所花過的所有苦功和觀察，例如一除下人工耳蝸，整個狀態不同時，聲綫也因而有所改變。」

▲ 鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》膺第61屆金馬獎最佳女主角。（金馬影展TGHFF相片）

感染途上的靈魂

由電影節至優先場，黃修平最深刻映後觀眾提問不絕。既對聾人題材感興趣，也好關心手語學習。但最感恩的，是電影跨越語言與地域界限，連繫各地的聾人：「如到倫敦影展，吸引了一批當地聾人觀眾入場。連在英國成長的聾人都覺得電影在說他們的故事，走出來用手語發表感想。」

這道橋樑帶來的不止共鳴，更是一個個生命啟示：「有位媽媽觀眾帶女兒來說，女兒有戴人工耳蝸。她說好感謝《看我今天怎麼說》，讓觀眾認為人工耳蝸。對小朋友來說，我想最重要的是她看到戲內的Alan，用人工耳蝸也可活出自己，過有意義的人生。」如鍾雪的金馬得獎感言，每個人都有不適應的時候，但只要緊握心中的小光團，跟隨着它，終會到達夢幻之地。

場地︰The Mira Hong Kong

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