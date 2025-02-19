港區國安法｜政府擬修例禁違國安罪行人士擔任工會職員或發起人　今年4月提交立法草案

▲ 政府建議修訂《職工會條例》（第 332 章），加強維護國家安全及完善職工會的規管制度。（資料圖片）

政府建議修訂《職工會條例》（第 332 章），加強維護國家安全及完善職工會的規管制度。危害國安罪人士，不得任職工會職員或發起人，即使行政長官或行會同意，相關規定亦不能免除。

勞福局於1月22日就上述修訂建議諮詢勞工顧問委員會，獲與會委員支持。計劃今年4月向立法會提交條例草案。

勞工處轄下職工會登記局負責執行《職工會條例》，處方提交的立法會文件指，2019年社會事件後經歷重大轉變後，2019年11月至2020年5月，登記局共接獲4386宗職工會登記申請，部分登記申請由別有用心的人士提出，意圖以職工會為幌子進行非法或違規的活動。

修例建議加入「危害國家安全的罪行」，訂明干犯此罪行而被定罪的人士，自其被定罪當日起不得在任何已登記職工會任職為職員或作為申請任何新職工會登記的發起人。上述限制不能經行政長官會同行政會議同意而獲免除。

目前任何現行附表1指明的罪行人士，監獄獲釋日期起計五年內，作為申請任何新職工會登記的發起人的現行規定則維持不變。文件指，由於危害國家安全的罪行較附表1指明罪行嚴重，干犯國安罪行被訂罪者，施加較嚴格的限制。文件指，如被控附表指明的罪行，並按要求以書面通知登記局局長，則他可以在有關刑事程序結束前繼續留任。

當局建議將《職工會條例》涵蓋範圍由「外國」修改為「境外」，繼續容許職工會成員可以通知登記局後成為外國相關組織的成員，但要求職工會必須禁止會屬成為任何境外政治性組織或團體的成員。另除非獲行政長官同意，職工會的職員不得作為境外非已聯結組織的幹事。

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