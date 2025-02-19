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劏房｜調查指約四分一不適切居所住戶　用近半收入交租超可負擔水平

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 55 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

近7成住在劏房、板間房和床位受訪者租金開支達5000元，約25%更達7000元或以上，超過可負擔水平。（資料圖片）

「基層願景」問卷調查發現，有約四分之一住在不適切居所的住戶，駔金開支達7,000元以上，以受訪者月入中位數計算即要花超過30%收入交租，超出可負擔水平。

「基層願景」透過多個團體，在1月20日至2月16日以網上問卷形式訪問全港各區基層市民，收回536份有效問卷，以了解基層市民生活和期望。

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調查發現，最多受訪住戶家庭月入為15,001至20,000元，及10,001至15,000元，以中位數1.5萬元計算，居於劏房、板間房和床位等不適切居所的住戶，有四分之一住屋開支高於7,000元，近7成為5,000元或以上，超出住屋開支佔家庭收入30%的可負擔水平。

對比之下，75.5%公屋受訪者的住屋開支低於5,000元。

近6成受訪者去年曾失業或開工不足

受訪者之中，8成表示1年內家庭收入沒有轉變，僅2成表示有增長。近6成表示家庭成員在2024年曾經失業或就業不足，超過4成停工超過3個月。只有約5成受訪者是全職僱員，其餘均是兼職、長期散工、臨時工或假自僱/自僱人士。

受訪基層住戶對經濟不樂觀，對於政府可能因財赤削減福利開支感到擔憂，又對「現金津貼試行計劃」有正面評價，認為可覆蓋住屋開支，希望延長實施。

「現金津貼試行計劃」已延長至2025年6月，「基層願景」期望政府將計劃恆常化，並放寬非讓長者一人家庭受惠，及發放至「拎鑰匙」上樓當日。

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受訪者反映去年失業或就業不足，是因為公司削減人手，「基層願景」建議政府探討是結構性還是行業性問題，並全面檢視輸入外勞計劃。

「基層願景」又期望政府鼓勵企業給予僱員優於法例要求的生活工資，讓市民有儲備應付突發事件，減少社會負擔。而簡樸房政策方面，組織強調必須要「先安置後取締」，以免劏房戶因政策而增加生活成本甚至流離失所。

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