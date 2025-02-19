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第三間醫學院｜滕錦光：理大辦醫學院性價比高　已草擬好建議書將臨近限期提交

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

理工大學舉行傳媒春茗。（曾耀輝攝）

申辦本港第三間醫學院的大學最遲須在3月17日提交建議書，曾表態有意籌辦的理工大學多月來甚少對外交代進展。校長滕錦光今日（19日）透露已草擬好建議書，但會「精益求精」，臨近限前前提交。校董會主席林大輝就說一定會準時提交建議書，但未接獲政府建議與其他大學合辦新醫學院。

早前本港3間大學包括科技大學、理工大學及浸會大學均曾表態有意籌辦第三間醫學院，過去理大甚少交代進展，猶如「秘密練兵」。

林大輝、滕錦光今日率理大管理層出席傳媒春茗。滕錦光表示，大學已草擬好建議書，但目前的計劃書仍未是最終版本，期望提交政府後再公布籌辦建議細節。他又表示，理大一直有開辦多個醫療及護理相關課程，形容要籌辦醫學院的「性價比高」和有優勢，並說對於大學能獲批申辦第三間醫學院「充滿信心」。

對於有傳政府有意將第三間醫學院以聯合營運方式營辦，林大輝說，相信若政府有此意，會安排3間有意申辦的大學一同開會商討，但目前政府只是要求大學各自提交建議書。

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林大輝：願與政府「甘苦與共」面對財赤

至於政府或會削減大學撥款，林大輝表示，理解港府財政連續數年錄得赤字，理大作為公帑資助的大學，「一定會與政府共同進退、共渡難關、甘苦與共」，又直言期望政府的削減幅度是「雷聲大雨點小」。

林大輝又稱，理大願意「有粥食粥、有飯食飯」，但強調「食飯的孩子當然成長好過食粥的孩子」，不同地區間的競爭實際上就是人才競爭，「愈多資源就愈有機會培養更多人才」。他表示，減撥款不可能對大學沒有影響，大學未來會研究如何節流。早前有其他大學公開表示削減3至5%撥款屬可接受範圍，被問到理大可接受的範圍，林大輝表示，每間大學開支和收入不一樣，「別人的3%和我們的3%不一樣」。

外界提出不同為大學增加收入的方案，例如增加取錄授課式研究生，以及提高非本地生學費等。理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，增加取錄授課式研究生固然可增加學費收入，但若不增聘教師，會影響課程的師生比，連帶大學國際排名亦會受影響。至於非本地生學費方面，副校長（教學）黃國賢表示，大學每年均會檢視非本地生學費，而目前非本地生的學費亦可收回成本。

擴收非本地生受宿位限制

另外，資助大學的非本地生比例在本學年起提高至40%，黃國賢表示，理大的整體非本地生比例約為百分之二十多。他表示，大學要循序漸進增加取錄非本地生，而目前受宿位限制，亦未能持續擴大招收非本地生。他相信要待2027年位於何文田和九龍塘的學生宿舍落成後，大學才有空間將非本地生比例提高至40%上限。

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