揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男

▲ 麥玲玲上節目大爆男星出軌招數，表明揀老公最忌1類人，並直指唐詩詠太天真易遇上渣男。

【揀老公/出軌渣男/麥玲玲/唐詩詠/玄學】最近由唐詩詠與練美娟主持的網台節目《絲打圍爐》中，玄學家麥玲玲分享了她擇偶的獨特見解，並大談男星出軌招數，當中唐詩詠的天真觀被指容易遇上渣男，她聽後也相當驚訝！

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夫妻相處之道｜相處要有空間和自由

節目中，麥玲玲認為，愛情雖然美好，但並不一定能夠持久，「你信唔信有保鮮？我其實唔信，我信愛情，但我唔信段關係可以好長久。」她強調，兩人之間需要有獨立的空間和自由，才能讓感情得以健康發展。麥玲玲教路，若想要安全感，最好選擇一個生活有規律且穩定的人，唐詩詠亦說：

你老公有度好，你真係唔使驚佢會有小三吖嘛。

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夫妻相處之道｜報備會較有安全感

麥玲玲建議伴侶之間應該報備行程，這樣可以避免不必要的猜疑和誤會，以她跟老公為例：「如果一陣間要去開會，就會預先打俾你，或者留訊息話我一陣開兩個鐘頭會，你可能會搵我唔到，我開完會會話返畀你聽。報備係聰明嘅，到頭來我而家發現報備係最聰明嘅做法，以男仔嚟講，譬如你陣間去揼骨，你就話『老婆，我陣間開兩個鐘頭會，可能聽唔到電話，但係我開完會會打畀你。』你就唔會再搵啦嘛！但係如果你係咁打，搵唔到嘅時間，你就會着火，其實呢個做法最好，無論你嘅報備入面真係做咗啲乜。」

唐詩詠指有人覺得報備就會冇自由，玲玲姐表示：「其實呢啲先係最大嘅自由！所以聰明嘅應該咁做！」、「如果你有啲鬼鬼哋嘅嘢，你報咗，穩陣吖嘛！」

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最易出軌行業｜1.專業人士出軌常見藉口

其後，麥玲玲分析了男人出軌的常見藉口，當中專業人士最多藉口，例如說夜晚要去上課：

如果你嫁俾專業人士、律師，佢突然間電話響，話『個client搵我，我要去保釋個client，今晚唔使搵我，有排搞。』咁你點呀？阻住人做嘢又死，真定假永遠唔會知，係咪？

麥玲玲認為這些理由往往難以查證，續指出跟醫生拍拖已算比較好，因為醫生要睇舖，只要你不要讓她聘請太靚女的護士已安全。

最易出軌行業｜2.男藝人出軌招數

練美娟問到其實藝人時間都很不穩定，又多應酬，是否不宜揀男藝人拍拖？玲玲姐坦言：「我覺得係㗎！」她認為靚仔靚女只適合跟幾種人交往，有錢人、藝人、騙子，狠批：「你留喺其他人嘅手上多數都出事。」因為要駕馭到靚仔靚女都實在太難。唐詩詠又提到，與男藝人交往的優勢在於可以更容易掌握對方的行程，但麥玲玲卻大爆男藝人偷食慣用技倆：

我見到好多就係，大家坐低，『到咗，我而家走先喇，唔好話我去咗邊！』梗係咁㗎啦！你估佢真係坐成晚呀？佢話畀你聽佢attend呢個event，可能係1分鐘，大把啦！

麥玲玲更嘲笑唐詩詠：「佢果然係咁純真㗎喎！」娟姐也很認同：「佢仲係咁純真㗎，好可貴呀呢件事！」

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最易出軌行業｜讚馬國明例外

不過唐詩詠似乎很疑感，麥玲玲姐續問，男藝人說自己去慶功有否拍照給你？唐詩詠笑說：「冇。」麥玲玲姐坦言：「仲唔走呀？有得分呀？係嗰啲時間㗎啦，好正常啫，佢係有去呀，但我見佢哋通常到咗之後就走，話跟住有啲事要走先。」

練美娟再問麥玲玲，是否不應揀藝人拍拖，她回道：「起碼都靚仔，如果你淨係享受個靚仔同埋青春，我覺得OK嘅，冇人叫你同佢過人世呀！」天真的唐詩詠則始終相信有例外，更舉馬國明做例子，玲玲姐笑說：「咪就係講咗幾十年都係得馬明囉！」

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