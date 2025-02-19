  • 17°C
香港時間：2025219日 (三) 19:13

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

揀老公貼士｜麥玲玲爆男星出軌招數揀老公最忌1類人 唐詩詠被指太天真易遇上渣男

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

麥玲玲上節目大爆男星出軌招數，表明揀老公最忌1類人，並直指唐詩詠太天真易遇上渣男。

【揀老公/出軌渣男/麥玲玲/唐詩詠/玄學】最近由唐詩詠練美娟主持的網台節目《絲打圍爐》中，玄學家麥玲玲分享了她擇偶的獨特見解，並大談男星出軌招數，當中唐詩詠的天真觀被指容易遇上渣男，她聽後也相當驚訝！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜宏信書院打造「全球教室」培育國際視野學生　總校長率團闖亞馬遜森林探險

夫妻相處之道｜相處要有空間和自由

節目中，麥玲玲認為，愛情雖然美好，但並不一定能夠持久，「你信唔信有保鮮？我其實唔信，我信愛情，但我唔信段關係可以好長久。」她強調，兩人之間需要有獨立的空間和自由，才能讓感情得以健康發展。麥玲玲教路，若想要安全感，最好選擇一個生活有規律且穩定的人，唐詩詠亦說：

你老公有度好，你真係唔使驚佢會有小三吖嘛。

點擊圖片放大
+3
+2

夫妻相處之道｜報備會較有安全感

麥玲玲建議伴侶之間應該報備行程，這樣可以避免不必要的猜疑和誤會，以她跟老公為例：「如果一陣間要去開會，就會預先打俾你，或者留訊息話我一陣開兩個鐘頭會，你可能會搵我唔到，我開完會會話返畀你聽。報備係聰明嘅，到頭來我而家發現報備係最聰明嘅做法，以男仔嚟講，譬如你陣間去揼骨，你就話『老婆，我陣間開兩個鐘頭會，可能聽唔到電話，但係我開完會會打畀你。』你就唔會再搵啦嘛！但係如果你係咁打，搵唔到嘅時間，你就會着火，其實呢個做法最好，無論你嘅報備入面真係做咗啲乜。」

唐詩詠指有人覺得報備就會冇自由，玲玲姐表示：「其實呢啲先係最大嘅自由！所以聰明嘅應該咁做！」、「如果你有啲鬼鬼哋嘅嘢，你報咗，穩陣吖嘛！」

同場加映：點擊下圖睇偷食男手相3大特徵

點擊圖片放大
+2

最易出軌行業｜1.專業人士出軌常見藉口

其後，麥玲玲分析了男人出軌的常見藉口，當中專業人士最多藉口，例如說夜晚要去上課：

如果你嫁俾專業人士、律師，佢突然間電話響，話『個client搵我，我要去保釋個client，今晚唔使搵我，有排搞。』咁你點呀？阻住人做嘢又死，真定假永遠唔會知，係咪？

麥玲玲認為這些理由往往難以查證，續指出跟醫生拍拖已算比較好，因為醫生要睇舖，只要你不要讓她聘請太靚女的護士已安全。

最易出軌行業｜2.男藝人出軌招數

練美娟問到其實藝人時間都很不穩定，又多應酬，是否不宜揀男藝人拍拖？玲玲姐坦言：「我覺得係㗎！」她認為靚仔靚女只適合跟幾種人交往，有錢人、藝人、騙子，狠批：「你留喺其他人嘅手上多數都出事。」因為要駕馭到靚仔靚女都實在太難。唐詩詠又提到，與男藝人交往的優勢在於可以更容易掌握對方的行程，但麥玲玲卻大爆男藝人偷食慣用技倆：

我見到好多就係，大家坐低，『到咗，我而家走先喇，唔好話我去咗邊！』梗係咁㗎啦！你估佢真係坐成晚呀？佢話畀你聽佢attend呢個event，可能係1分鐘，大把啦！

麥玲玲更嘲笑唐詩詠：「佢果然係咁純真㗎喎！」娟姐也很認同：「佢仲係咁純真㗎，好可貴呀呢件事！」

同場加映：點擊即睇10大最易出軌職業

  • 10大最易出軌職業 10大最易出軌職業
    • 點擊圖片放大
    +7
    +6

    最易出軌行業｜讚馬國明例外

    不過唐詩詠似乎很疑感，麥玲玲姐續問，男藝人說自己去慶功有否拍照給你？唐詩詠笑說：「冇。」麥玲玲姐坦言：「仲唔走呀？有得分呀？係嗰啲時間㗎啦，好正常啫，佢係有去呀，但我見佢哋通常到咗之後就走，話跟住有啲事要走先。」

    練美娟再問麥玲玲，是否不應揀藝人拍拖，她回道：「起碼都靚仔，如果你淨係享受個靚仔同埋青春，我覺得OK嘅，冇人叫你同佢過人世呀！」天真的唐詩詠則始終相信有例外，更舉馬國明做例子，玲玲姐笑說：「咪就係講咗幾十年都係得馬明囉！」

    同場加映：點擊即睇20大出軌徵兆

    點擊圖片放大
    +10
    +9

    更多相關內容︰

    偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛

    夫妻關係︱丈夫輪班工作態度冷淡疑出軌　妻終日胡思亂想專家教5招重燃愛火

    兩性關係｜丈夫輪班工作和冷淡態度可能出軌？　婚輔專家教人妻三方面審視婚姻終成功挽教關係

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
    17:00 2025/01/12
    旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
    偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛
    20:33 2025/02/18
    偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛
    夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌
    20:06 2025/01/21
    夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌

    你可能感興趣

    旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
    17:00 2025/01/12
    旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格
    偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛
    20:33 2025/02/18
    偷食男手相｜渣男3大手相特徵不只看婚姻線　掌紋擁「外遇線」象徵慾望旺盛
    夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌
    20:06 2025/01/21
    夫妻關係｜「職業小三」從事3年捉過百人夫偷食　揭5大行業男人最易出軌
    夫妻之道 麥玲玲 婚外情 出軌 結婚 愛情 唐詩詠 馬國明 練美娟 拍拖

    最高瀏覽

    北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
    北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
    直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
    直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
    駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
    駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
    邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
    邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
    濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
    濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復