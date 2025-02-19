結業潮｜MIRROR成員投資食店相繼結業 　Lokman高檔咖啡吧執笠泰菜館疑放盤

▲ MIRROR隊長Lokman與友人合資開設的啡吧「SOLEBREW」宣佈結業。

【MIRROR/ERROR/鏡仔】男團MIRROR跟ERROR成員早年進軍飲食界，相繼開設食店，近日MIRROR隊長Lokman（楊樂文）跟友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題的咖啡吧宣佈結業，在經濟持續低迷下，鏡仔開的食店輪住倒閉。

最新影片：

去年2月份，Lokman與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧Solebrew Cafe &Lounge，早前Solebrew跟一眾顧客及粉絲「道別」。

▲ Lokman 與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧。

MIRROR成員丨咖啡吧被批定價「太進取」？

由於租約期滿已到達結業尾聲，為答謝多位「頭巾兵團」及鏡粉，Solebrew 將各種咖啡豆以優惠價出售。另外，凡購買產品即獲提供磨豆服務或沖調教學，更可獲取周邊紀念品。

Lokman開設的咖啡吧位於中環蘇豪士丹頓街，咖啡吧走高檔路線，當中兩層高的「Cafe & Bar」展示多達100對珍藏波鞋，咖啡吧提供精品咖啡、Bagels等輕食及主題調酒。

去年開幕日，Lokman更親自介紹其精選咖啡豆及大數最愛波鞋，場面熱鬧。對於店鋪倒閉，網民指咖啡定價昂貴：「其實d豆價錢都正常偏貴」，「鏡仔定價進取」。

MIRROR成員丨MIRROR、ERROR成員合資餐廳疑執笠

除了開設咖啡吧，去年4月底Lokman跟Alton以及ERROR成員阿Dee合資開設泰菜館「泰鳩」，不過開業一年，於今年5月底有地產經紀於社交網出Po搵人「頂手」，雖然已將淨租金減一萬，至去年8月仍未搵到人接手。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

MIRROR成員丨AK投資食店連執兩間

MIRROR副隊長AK（江𤒹生）先後跟人合資開設3間食店，AK跟哥哥合資的開設的日式甜品店「雪月花」於2023年7月結業，另外，同年8月，AK、梁業及柳應廷開設的串燒店「影の鳥」亦宣布結業，至於AK於尖沙咀開設的拉麵店「日暮家‧麵匠」也於去年6月結業，開業不足2年。

去年8月，梁業跟MIRROR成員柳應廷以及李駿傑合資的日本餐廳「幻」結業，餐廳主打日式鐵板燒及廚師發辦，開業不足半年就「離場」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關報導：

結業潮｜西環開業12年古法雞煲無預警低調結業 韓女團Apink曾拍片力推

結業潮｜銅鑼灣INNISFREE開業12年結業 全店貨品低至半價優惠結業潮

意粉屋」執剩6間屹立15年灣仔店情人節結業 即日起講聲「88」全單88折

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】