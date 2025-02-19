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結業潮｜MIRROR成員投資食店相繼結業 　Lokman高檔咖啡吧執笠泰菜館疑放盤

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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MIRROR隊長Lokman與友人合資開設的啡吧「SOLEBREW」宣佈結業。

【MIRROR/ERROR/鏡仔】男團MIRRORERROR成員早年進軍飲食界，相繼開設食店，近日MIRROR隊長Lokman（楊樂文）跟友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題的咖啡吧宣佈結業，在經濟持續低迷下，鏡仔開的食店輪住倒閉。

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去年2月份，Lokman與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧Solebrew Cafe &Lounge，早前Solebrew跟一眾顧客及粉絲「道別」。

Lokman 與友人合資開設結合街頭文化、波鞋及潮流主題咖啡吧。

MIRROR成員丨咖啡吧被批定價「太進取」？

由於租約期滿已到達結業尾聲，為答謝多位「頭巾兵團」及鏡粉，Solebrew 將各種咖啡豆以優惠價出售。另外，凡購買產品即獲提供磨豆服務或沖調教學，更可獲取周邊紀念品。

Lokman開設的咖啡吧位於中環蘇豪士丹頓街，咖啡吧走高檔路線，當中兩層高的「Cafe & Bar」展示多達100對珍藏波鞋，咖啡吧提供精品咖啡、Bagels等輕食及主題調酒。

去年開幕日，Lokman更親自介紹其精選咖啡豆及大數最愛波鞋，場面熱鬧。對於店鋪倒閉，網民指咖啡定價昂貴：「其實d豆價錢都正常偏貴」，「鏡仔定價進取」。

MIRROR成員丨MIRROR、ERROR成員合資餐廳疑執笠

除了開設咖啡吧，去年4月底Lokman跟Alton以及ERROR成員阿Dee合資開設泰菜館「泰鳩」，不過開業一年，於今年5月底有地產經紀於社交網出Po搵人「頂手」，雖然已將淨租金減一萬，至去年8月仍未搵到人接手。

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MIRROR成員丨AK投資食店連執兩間

MIRROR副隊長AK（江𤒹生）先後跟人合資開設3間食店，AK跟哥哥合資的開設的日式甜品店「雪月花」於2023年7月結業，另外，同年8月，AK、梁業柳應廷開設的串燒店「影の鳥」亦宣布結業，至於AK於尖沙咀開設的拉麵店「日暮家‧麵匠」也於去年6月結業，開業不足2年。

去年8月，梁業跟MIRROR成員柳應廷以及李駿傑合資的日本餐廳「幻」結業，餐廳主打日式鐵板燒及廚師發辦，開業不足半年就「離場」。

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