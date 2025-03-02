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奇怪旅客｜東平洲大叔大媽齊躺平　舉止怪異引網民熱議原因竟係......

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撰文： 王月明

發布時間： 22 分鐘前

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東平洲大叔大媽齊躺平曬腿，舉止怪異引網民熱議原因竟係......

東平洲的頁岩是香港四大自然奇景之一，吸引不少旅客到此觀賞；然而，這裡近日迎來了一行舉止奇怪的人。

有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指日前在東平洲遊玩時遇見不少大叔大媽齊齊平躺在頁岩上曬腿；此事引起網民熱議，發現這怪異行為背後竟暗藏玄機。

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奇怪旅客｜大叔大媽平躺曬腿

據影片可見，有一群大叔大媽約15人同時平躺在東平洲的頁岩上，一部分人雙手雙腿張開呈「大」字形；一部分人則側躺，單隻腿凌空整齊做踩單車的動作，同時以普通話說「一、二、三、四」；一行人四周站著不少遊人。樓主疑惑表示「東平洲，大媽唔知喺度搞乜？」。

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奇怪旅客｜網民道破玄機　憂「人肉污染」

由於涉事一行人十分詭異引起網民熱議，「人形海獅」、「曬鹹魚」、「吸天地之氣？」、「太空漫遊」、「一群小抹香鯨擱淺喺沙灘」；有眼尖的網民發現玄機，見到有人在操縱無人機，猜測眾人是在做動作航拍，「航拍啦，見到有人揸remote」、「萬航拍機影！」、「擺post航拍緊」。

東平洲的海水孕育了豐富的珊瑚群，是重點珊瑚保護區之一，同時也偶豐富的海洋生物。網民憂心大叔大媽此舉會對當地生態造成「人肉污染」，「破壞天然環境」、「影響生態」。

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