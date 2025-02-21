食用安全丨英國白人老公連續吃1種水果一個月　皮膚比中國妻更黃

▲ 英國白人老公連續吃1種水果一個月，皮膚比中國妻更黃。

【胡蘿蔔素／皮膚變黃／砂糖桔】肌膚變黃可能是食物所致？內地有網紅近日便分享，她的英國白人丈夫連續食了一種水果一個月，皮膚竟比身為「黃種人」的自己還要黃。

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內地雲南網紅「孔孔」在抖音上載影片表示，她的英國丈夫艾倫自跟她回鄉後，因連續食了一個月「砂糖桔」，皮膚顏色竟有驚人轉變，2人伸出手對比時，白人丈夫的手竟比她還要深黃。

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片段曝光後，即引來不少網民熱議，有人笑言成功將白人老公變為「炎黃子孫」，有人則反問「吃砂糖桔會變黄，那吃什麼會變白」?

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營養師解釋

有內地營養師事後受訪，解釋指這是因為當事人短時間吃下大量砂糖橘，攝取過量胡蘿蔔素，令人體無法及時代謝轉化，才會令皮膚表面明顯變黃。而這變黃狀況往往於角質層較厚的手掌、足底、腺體分泌旺盛的口周、眼周等位置最為明顯。據了解，患者無需特殊治療，只要停止或減少攝入富含胡蘿蔔素的食物，一段時間後，皮膚顏色就會逐漸恢復正常。

台灣營養師吳映澄在Facebook《營養師食驗室》發文，亦曾指出紅、黃色食物因含有豐富β胡蘿蔔素，而β胡蘿蔔素是維他命A的前身，維生素A屬於脂溶性維生素，如果長期大量食用，皮膚會因色素沉澱而變黃。但即使真的導致膚色變黃，亦只是暫時性，只要停止食用，皮膚便會慢慢復原為本來膚色。

她又引述台灣食藥署指出，正常成人對維生素A的上限攝取量是每日3,000微克，如果只是每天喝一杯胡蘿蔔汁（1杯＝240 cc），並不會發生維生素A過量的情況。

過量攝取維他命A可致中毒嚴重需換肝

註冊營養師周詠苑亦曾表示，平日多進食橙黃色蔬果，如紅蘿蔔、南瓜等，並於烹調食物時加入適量食油，就能讓身體吸收維他命A。而維他命A儲存於肝臟，故不必每日達到標準攝取量。否則，過量攝取維他命A及D，不會經尿液排出，反會積聚身體肝臟內。她舉例指，曾有母親讓女兒服食過量魚肝油丸，導致維他命A中毒，出現肝硬化而急需換肝的嚴重個案。

同場加映: 為減肥連吃3個月紅蘿蔔 女子皮膚染黃慘變「橙人」

內地一名年輕女子為減肥，連續3個月吃紅蘿蔔，結果皮膚竟被染黃，慘變「橙人」。有醫生就曾分享，過量攝取胡蘿蔔、南瓜等食物，可致皮膚變黃。

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