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好去處｜免費試飲逾70款日本酒　Mira Place限時3日賞酒活動

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

由日本貿易振興機構（香港）主辦的清酒活動「推しの日本酒」將於本月21至23日（星期五至日），在尖沙咀 Mira Place舉行！

由日本貿易振興機構（香港）主辦的清酒活動「推しの日本酒」將於本月21至23日（星期五至日），在尖沙咀 Mira Place舉行！活動設5大主題區，提供逾70款日本酒免費試飲，透過試飲與互動工作坊，發掘最適合自己的日本酒！

活動期間，大會更設23場精彩工作坊，包括「燗酒魔法師」米芝蓮指南侍酒師—五嶋慎也親自教授燗酒技藝、擁有 350 年歷史的日本酒品牌「真澄」、宮坂釀造的少藏主—宮坂勝彥講解清酒與美食搭配，而參與鳥取縣 X 鳥取酒旅子工作坊，更有機會贏取香港米子來回機票！

「推しの日本酒」設五大主題區，分別為傳統清酒、果酒、氣泡酒SPARKLING、熟成酒及 NEW STYLE / CRAFT SAKE，讓你一次過發掘不同風格的日本酒魅力！每個主題區每日不斷更新日本酒款，每個時段皆會提供 4 款不同的日本酒，確保每次品飲都是全新驚喜！清酒迷記得預早到場，可以品嚐到多款不同的日本酒！

到會場後，建議先到「傳統清酒區」，匯聚多款經典佳釀，讓你深入了解日本酒的醇厚旨味。配搭不同食物，或是加熱飲用都有不同口味和變化，了解近年的 Sake Pairing 熱潮。若是日本酒初學者及女士，則不能錯過「果酒區」，多款香味芳醇、味道纖細的果酒，容易入口之餘酒精度偏低，讓人有種微醺清爽的感覺。

活動設5大主題區，提供逾70款日本酒免費試飲，透過試飲與互動工作坊，發掘最適合自己的日本酒！

要尋找適合派對或送禮的日本酒就建議去「氣泡酒區」一看，將日本酒的豐富滋味，以及清新舒爽的氣泡兩大特色二合為一，口感輕盈細膩，是乾杯祝酒的完美選擇。近年來，不僅食物講究熟成工藝，日本酒亦在熟成技術上不斷精進。在「熟成酒區」，能夠品味經過時間陳釀、風味更為濃郁且層次豐富的熟成酒。最後絕對不能錯過的「NEW STYLE / CRAFT SAKE 區」，近年市面上多了不同創新概念的手工日本酒，加入不同副原料如啤酒花，顛覆傳統地跳出固有框架，讓你見識日本酒的全新可能性。

除了品飲體驗，會場更設有精美打卡區，提供多款日本酒主題道具及人形立板，讓你輕鬆拍出最具日式氛圍的美照，與朋友一同記錄這場獨特的日本酒之旅！日本酒不僅是一種飲品，更承載著深厚的文化與匠心技藝。本次「推しの日本酒」特設 23 場免費工作坊，邀請多位日本專家與侍酒師親臨香港，透過面對面交流，讓大眾更了解日本酒的獨特風味與品飲藝術。

精選工作坊包括燗酒魔法師「五嶋慎也」剖析燗酒技藝、宮坂釀造少藏主「宮坂勝彥」分享七號酵母釀造奧秘，以及鳥取縣 x 鳥取酒旅子特別講座，探索當地特色酒款，更有機會贏取香港米子來回機票！親身體驗日本的酒鄉風情。活動亦設有多場創新體驗，酒雪綿綿 - 挑選自己喜愛的美酒，親手製作成入口即化的創意綿綿冰，體驗日本酒與冰品結合的驚喜口感！活動亦設有 CRAFT SAKE 試飲講解，讓大家了解日本各地的手工釀造工藝與新派清酒風格。透過這些創新體驗，發掘日本酒的多元魅力，感受日本職人的熱誠與創新精神！

大會更設23場精彩工作坊，參與鳥取縣 X 鳥取酒旅子工作坊，更有機會贏取香港米子來回機票！

熱愛日本酒的你，絕對不能錯過【日本酒鑑「嚐」任務卡】！這場日本酒探索之旅，讓你一邊品味各式各樣日本酒的同時，一邊獲得豐富獎賞！簡單四步，即可換取限定禮品，增添品酒體驗的樂趣！

活動參與方式：
於場地接待處索取「日本酒鑑『嚐』任務卡」於 5 大主題區試飲日本酒，每區將獲得 1 個蓋印於投票區投選「我推的日本酒」。
完成上述所有步驟後，即可憑任務卡領取透明酒袋。每天首 100 名分享會場內自己最喜愛的清酒上Instagram / Facebook，並 Tag「@jetrosakeevent」，更可換領 PU 皮酒袋。（所有禮品數量有限，送完即止）

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