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餐廳情報｜鋒膳灣仔設副綫發達叉燒　高質不高價品嘗傳統燒味

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

余燦達原本想成為廚房學徒，卻誤打誤撞開始其燒味大廚的歷程。(傅承嘉攝)

灣仔向來燒味食肆林立，由人氣粵菜鋒膳燒味大廚余燦達（J）主理，全新發達叉燒正式進駐灣仔蘭杜街，以「高質不高價」為宗旨，為食客提供叉燒、茅台醬油雞以及明爐燒鵝等傳統燒味的滋味。

發達叉燒嚴選優質食材，配合師傅的匠心手藝，打造出3款各有千秋的招牌燒味，招牌蜜汁叉燒選用以五穀、向日葵、栗子及橡果餵飼的西班牙甘栗豚，並挑選梅肉部分，肉質鮮嫩多汁且帶有天然堅果香氣，以太空燒烤爐慢火烤製1.5小時，上枱時整條焦香叉燒被蜜汁包裹外層，入口甜度剛好，肉質軟嫩鬆化。

滋味茅台醬油雞，特選3斤三黃雞入饌，以茅台王子醃製，並由師傅去骨拆肉，每塊雞肉都滑嫩帶酒香。(傅承嘉攝)

頤和園醬油提鮮

滋味茅台醬油雞，特選3斤三黃雞入饌，肉質細嫩多汁，鮮味十足。特別加入醬香濃郁、幽雅細膩的茅台醃製而成，酒香與醬香相互融合，而且店家相當貼心，每隻茅台醬油雞都會由師傅去骨拆肉，上枱前更會再噴茅台，確保每塊雞肉滑嫩且帶酒香，讓食客能夠體驗「啖啖肉」的極致享受；燒味店必食明爐燒鵝則選用經180天精心飼養的清遠黑棕鵝，搭配蘋果木明爐燒製，鵝皮保持脆身，鵝肉嫩滑且索盡鵝汁，港島食鵝又多一個選擇！

要打造頂級燒味的關鍵之一，店家採用50 年原味道的頤和園御品醬油，精選上等黃豆，經過9個月的天然發酵，釋放黃豆深層鮮味與濃郁香氣。這款醬油色澤醇厚，香味悠長，帶有天然的甘甜與鮮味，能完美提升食材的原味。作為燒味醬料的靈魂，為每一道菜增添無限層次感。

招牌蜜汁叉燒選用以五穀、向日葵、栗子及橡果餵飼的西班牙甘栗豚，並挑選梅肉部分，入口軟嫩鬆化。(傅承嘉攝)

滋味豬油撈飯

灣仔區屬商、住、旅遊的區分，店家為街坊、上班族以及遊客帶來高性價比的燒味和招牌菜式。只需$65起即可享用經典茅台醬油雞飯、葱油煎肉餅飯等9款全日供應客飯，更可根據個人喜好升級為手打風乾麵或米綫。

若想要更邪惡的滋味，就可升級至滋味豬油撈飯，自家煉製的豬油香氣四溢，油潤濃郁，與鮮香十足的醬汁完美融合，每粒米飯都吸收滿滿精華，入口香濃，倍添滋味。為滿足「食肉獸」的需求，四寶飯就讓食客一次過嘗盡3款招牌燒味，而且每份客飯均附例湯或飲品，為食客帶來圓滿的午餐。

大廚余燦達和老闆Nansen自2006年起建立了亦師亦友的深厚情誼，近月更在灣仔蘭杜街攜手開設發達叉燒。(餐廳提供)

平時到一般食肆食晚市小菜價格都較昂貴，店家有見及此，推出晚市限定的雞鴨一品煲，讓食客以相宜價錢，可以食到材料極豐富且「好送飯」的煲仔小菜。雞腎、雞膶、鴨血、豆卜等 6 款材料搭配自家熬製超過兩小時的台山醬油滷水，濃郁滷水香氣讓人難以抗拒。店內亦提供原煲外賣取走，確保所有食材能夠保持最佳風味與溫度，滷水的醇厚香氣鎖在煲內，回家輕輕加熱即可享用，輕鬆呈現餐廳級享受。

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發達叉燒由逾20年經驗余燦達主理，他2005年從台山來港，最初尋找工作誤闖康怡東湖海鮮酒家，原本想成為廚房學徒，卻誤打誤撞開始了製作燒味的歷程。在接近20年裏，他與鋒膳老闆Nansen建立了亦師亦友的深厚情誼，近月開設發達叉燒，並以余燦達的名字命名，期望將傳統的燒味文化融入美食中，為食客帶來難忘的美味體驗！

發達叉燒
地址︰灣仔蘭杜街 2 號地下2號舖
營業時間︰12pm - 9pm
電話︰9028 9925

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