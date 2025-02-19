蘋果iPhone｜蘋果發佈 iPhone SE 4 或 iPhone 16E？　MacBook Air 、iPad、AirTag、Vision Pro或有驚喜

蘋果將在2月20日凌晨(美國時間19日)發佈新產品，市場相信將發佈入門款「iPhone SE 4」，有傳言指會改名iPhone 16E。另外，還有M4 MacBook、iPad。究竟新產品在規格上有何突破？是否值得入手？

新一代iPhone SE 4 呼聲甚高

早前，有韓國配件廠商 Spigen 被發現，上架 iPhone SE 4 的保護殼。從那個商品圖來看，或將發佈「 iPhone SE 4」 的外觀設計有幾大重點，包括6.1吋的短瀏海全螢幕設計、鋁合金弧形邊框及後單鏡頭配置。



市場亦有估計，iPhone SE 4將搭載A18芯片、8GB RAM、4800萬像素主攝像頭以及USB-C端口等iPhone 16的部分配置，而螢幕則採用OLED， Touch ID 換成 Face ID。更有指會加入蘋果自研的5G調制解調器、AI 應用。接近新品發佈會前夕，更傳出 iPhone SE 4 或會改名為 iPhone 16E。



MacBook Air 、iPad或搭戴新芯片 提升算力

iPhone SE以外，市場估計蘋果會推出新一代的MacBook Air 、iPad。不少分析相信，新一代的MacBook Air 將搭載M4芯片，目標是提升AI運算效能，更可能提供13及15吋兩個版本。至於新iPad可能搭載A17 Pro或A18芯片，而iPad Air 則有機升級至M3或M4芯片。



此外，亦有估計蘋果會發表AirTag 2、Vision Pro頭戴裝置或有新更新，介紹iOS 18.4的AI 新功能。

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規格及售價齊升

每次蘋果出新品前，市場都出現海量猜測，但規格的提升基本上必會出現，加價亦無可避免。如iPhone SE 的推出主攻追求性價比的一族，以現時iPhone SE 售港元3699起，估計新一代iPhone SE 售價也在5000元以內，規格也必定會提升，也會提供多種顏色選擇。



果粉要留意的是，今次並非蘋果發佈會，而是新品發佈，蘋果官網並沒有提供直播連結。



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