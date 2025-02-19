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親子好去處︱高鐵賞花遊直達10多個熱門景點　可選乘「高鐵熊貓專列」

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

高鐵「香港熊貓專列」是全港唯一在車身內外都會找到大熊貓可愛身影的列車。

踏入初春季節，春暖花開，內地不同城市正迎來繁花盛開的季節，賞花熱點多不勝數，櫻花、油菜花、李花、木棉花、南方薰衣草等應有盡有。高速鐵路(香港段) (下稱「高鐵」) 連接93個內地站點，方便您輕鬆捕捉百花盛放的最美景致。

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而高鐵最新推出的「高鐵賞花超值遊」，提供超過7 個賞花「超值團」任君選擇，當中的「廣州超值團」更有機會乘搭「高鐵熊貓專列」，沿途於列車內與大熊貓一家打卡留念，捕捉龍鳳胎「家姐」、「細佬」的趣致造型，讓您無縫銜接花花世界，沉浸式感受浪漫高鐵賞花之旅。

盈盈、樂樂、安安、可可和一對龍鳳胎寶寶「家姐、細佬」除了會現身高鐵列車，更進駐香港西九龍站，於車站票務大堂驚喜現身，千萬不要錯過這打卡機會！

高鐵賞花︱搭高鐵出發、投入花花世界

以超值價直達熱門賞花城巿感受春日花海魅力

高鐵與本地7間旅行社合作推出「高鐵賞花超值遊」，於 2025年2月至4月期間推出超過70個為期2至8天的高鐵賞花團，春日驚喜價僅由$649 起，即可暢遊廣州、郴州、賀州、肇慶、韶關等10多個熱門賞花景點。其中，熱門賞櫻勝地湖南郴州、以及南方薰衣草集中地廣西賀州更是首次成為高鐵超值團目的地，讓您在享受觀光、品嚐美食的同時，沉浸於漫山遍野由不同顏色花朵所編織而成的花海中，感受世外桃源般的迷人景致。

7間參與之旅行社包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊。超值團出發日期由2月22日至4月30日 (4月3至6日, 17至21日除外)。報名日期由即日起至4月27日，名額有限，先到先得。大家可親臨、經網上或致電參與之旅行社報名及查詢。 其他「高鐵賞花超值遊」詳情可參閱高鐵網頁

盈盈、樂樂、安安、可可和一對龍鳳胎寶寶「家姐、細佬」除了會現身高鐵列車，更進駐香港西九龍站，於車站票務大堂驚喜現身，千萬不要錯過這打卡機會！

高鐵賞花︱選乘指定班次「高鐵熊貓專列」讓大熊貓龍鳳胎陪您穿梭香港及內地

全城投入熊貓熱，意猶未盡之時，大熊貓龍鳳胎剛於2月16日正式與大家見面，進一步將熊貓熱潮推至高峰。其實大熊貓一家早前已登陸香港西九龍站及動感號「高鐵熊貓專列」，造型別緻可愛的盈盈、樂樂、安安、可可、大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，與 Captain Go高鐵隊長亦一同現身與你打卡留念。

想登上「高鐵熊貓專列」與各種不同造型的大熊貓一家打卡? 記得於4月4日前購買往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次#。乘車前記得提早到香港西九龍站B1層票務大堂，亦可找到大熊貓一家與高鐵隊長的身影! 推廣期有限，馬上計劃行程，選乘「高鐵熊貓專列」出行春日高鐵遊!

「高鐵熊貓專列」詳情如下：

日期:由即日起至4月4日期間，逢星期六、日
路綫:

往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次#

指定班次時間表: 參閱高鐵網頁

#熊貓專列班次可能因應車務調動而有所調整，而不作另行通知。

購票途徑:透過 12306 網上平台、車站售票機、車站票務櫃位及指定代理購買車票。

高鐵賞花︱春日賞花攻略

目的地時令花卉
賀州格桑花、孔雀草醉蝶花、南方薰衣草、金鱼草等花海
郴州櫻花
韶關桃花、李花
肇慶3 公里長紫荊花道
廣州木棉花、黃花風鈴木
湛江鳳凰花
武漢櫻花、山茶花
長沙南油菜花
昆明藍花楹
西安牡丹
重慶梨花
成都櫻花

[熊貓專列時間表]

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