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人工智能︱後人工智能時代需與AI共存　嶺大助學生建立正確使用價值觀　

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

嶺南大學校長秦泗釗（中）昨日講解人工智能近年橫空出世及其發展進程。（受訪者提供）

【嶺南大學/校長/香港大學】嶺南大學校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗昨日（18日）為香港大學香港工程院擔任講者，主題為「從 ChatGPT 到 DeepSeek 的突破及高等教育的變革」，講解人工智能（AI）近年橫空出世及其發展進程。

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秦教授指，近年學術界和工業界對大型語言模型 （LLM）的研究都取得很大進展，其中一個顯著的成果就是推出生成式預訓練模型（GPT），近期中國的初創企業深度求索（DeepSeek）巧妙地整合多種技術，提高AI的效率，作為一家AI初創企業來說，其突破已成功取得大家關注，尤其它的低成本及「開源模式」，具有競爭力，打破過去西方壟斷AI的地位，對全球創新技術和人工智能帶來了深遠影響。

他說，DeepSeek出現後，各界關心資源優化及減省開發AI成本的問題，其重要性透過開放使用實現人工智能普及化，成功打破了AI的壟斷市場。

人類已經進入後人工智能的時代，需要與AI共存和合作，AI將會演變成有如試算表或Excel一樣簡單使用的一種工具

嶺南大學校長秦泗釗昨日講解人工智能近年橫空出世及其發展進程。（受訪者提供）

人工智能︱嶺大將人工智能融入不同課程

他認為，AI不同技術包括聊天機器人和內容生成技術，應用在增強學習的體驗愈來愈廣泛，在內容生成的過程中亦節省大量時間，同時有助增強創造力。

在科技高速發展的時代下，培養學生慎思明辨的能力更為重要。以嶺大為例，大學早於2023年8月已為全校師生及教職員提供可免費使用的ChatGPT，隨後更提供GPT4.0和GPT 4.0 Turbo，嶺大亦將生成式人工智能融入到不同課程中，裝備同學在未來職場中具備熟練應用AI的技能，並教導學生如何避免被AI取代及正確使用AI。

現時的AI在創意方面仍存在局限，AI可以作為我們的輔助工具。如果禁止學生使用AI，只會導致學生無法適當使用AI，而教育工作者的角色便是幫助學生塑造正確的價值觀，讓他們明辨是非對錯。

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