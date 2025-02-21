大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚

【林利霏／麻辣鮮師／大腸癌／瘜肉】47歲《麻辣鮮師》女星林利霏去年12月突然公開自己患上大腸癌，緊急入院切除2cm大腸瘜肉，幸好及早發現病灶，術後康復進度良好。林利霏丈夫張翰公開術後近況，直認非常心痛太太。

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47歲台灣女星林利霏（Gina）過去憑藉演出《麻辣鮮師》「Gina」一角成功彈出，從新加坡來到台灣發展演藝生涯。去年12月她突然公開自己患上第一期大腸癌的消息，並隨即在月中開刀做手術，切除2厘米的大腸瘜肉。

林利霏患大腸癌｜術後狂按14次嗎啡止痛

林利霏老公張翰近日出席公開活動，被問及關於太太突然罹癌一事，他指當下得悉太太身體抱恙時，並得知腫瘤屬惡性，直言驚慌得直冒冷汗，反而是太太反應相當淡定，指「有病了就治療」。不幸中之大幸是，林利霏在第一期已經發現腫瘤，幸運的是癌細胞並未擴散到淋巴。

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術後張翰指太太開刀成功，惟處變不驚的Gina在復原期間哭訴有8天不能進食，且「術後一度痛到受不了狂按14次嗎啡」，張翰大感心痛，幸好復原進度良好。

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林利霏患大腸癌｜曾自認膚淺想做貴婦

林利霏過往在戀愛節目上曾分享情史，指自己過去曾有「貴婦夢」，所以很積極出席各種上流場合認識「富二代」，甚至直認自己膚淺。她過往曾有過3任「富二代」男朋友，遇過渣男出軌、媽寶男友和遠距離戀愛，3段戀情全部失敗告終。直到後來在工作拍戲期間，遇上現任老公張翰，她感恩自己遇到一個好對象，事事以她為先，亦非常體貼她。她直言：

這樣的老公反而比富二代好。

林利霏很快就與張翰打得火熱，很快懷孕、結婚，組織屬於他們倆的小康之家。林利霏指，雖然最後她沒有嫁入豪門，但嫁進了一個「好門」比起當貴婦更幸福，感嘆碰到「好對象」，與其強求好歸宿，倒不如等待緣分到來。

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大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有６種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過５至６萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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