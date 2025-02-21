  • 17°C
香港時間：2025221日 (五) 13:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大腸癌｜47歲女星驚患大腸癌嗎啡按14次　3度戀富二代不果39歲終成婚

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 丁彥均 金像獎2025 小一入學 名校專區 會員有獎

【林利霏／麻辣鮮師／大腸癌／瘜肉】47歲《麻辣鮮師》女星林利霏去年12月突然公開自己患上大腸癌，緊急入院切除2cm大腸瘜肉，幸好及早發現病灶，術後康復進度良好。林利霏丈夫張翰公開術後近況，直認非常心痛太太。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲要做手術治療？ 醫生教做1運動改善症狀

47歲台灣女星林利霏（Gina）過去憑藉演出《麻辣鮮師》「Gina」一角成功彈出，從新加坡來到台灣發展演藝生涯。去年12月她突然公開自己患上第一期大腸癌的消息，並隨即在月中開刀做手術，切除2厘米的大腸瘜肉。

林利霏患大腸癌｜術後狂按14次嗎啡止痛

林利霏老公張翰近日出席公開活動，被問及關於太太突然罹癌一事，他指當下得悉太太身體抱恙時，並得知腫瘤屬惡性，直言驚慌得直冒冷汗，反而是太太反應相當淡定，指「有病了就治療」。不幸中之大幸是，林利霏在第一期已經發現腫瘤，幸運的是癌細胞並未擴散到淋巴。

點擊圖片放大
+3
+2

術後張翰指太太開刀成功，惟處變不驚的Gina在復原期間哭訴有8天不能進食，且「術後一度痛到受不了狂按14次嗎啡」，張翰大感心痛，幸好復原進度良好。

點擊圖片放大
+10
+9

林利霏患大腸癌｜曾自認膚淺想做貴婦

林利霏過往在戀愛節目上曾分享情史，指自己過去曾有「貴婦夢」，所以很積極出席各種上流場合認識「富二代」，甚至直認自己膚淺。她過往曾有過3任「富二代」男朋友，遇過渣男出軌、媽寶男友和遠距離戀愛，3段戀情全部失敗告終。直到後來在工作拍戲期間，遇上現任老公張翰，她感恩自己遇到一個好對象，事事以她為先，亦非常體貼她。她直言：

這樣的老公反而比富二代好。

林利霏很快就與張翰打得火熱，很快懷孕、結婚，組織屬於他們倆的小康之家。林利霏指，雖然最後她沒有嫁入豪門，但嫁進了一個「好門」比起當貴婦更幸福，感嘆碰到「好對象」，與其強求好歸宿，倒不如等待緣分到來。

點擊圖片放大
+14
+13

大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有６種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過５至６萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

點擊圖片放大
+6
+5

大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

點擊圖片放大
+3
+2

相關文章：

大腸癌丨偶像劇出道47歲女星患大腸癌 醫生拆解6大高危群

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
10:40 2025/01/05
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵
16:59 2025/01/17
腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵
大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」　驚患3期大腸癌已擴散
12:52 2025/01/23
大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」　驚患3期大腸癌已擴散
大腸癌年輕化丨35歲以下大腸癌患者激增　研究揭1個飲食習慣與20%死亡個案有關
15:44 2025/01/28
大腸癌年輕化丨35歲以下大腸癌患者激增　研究揭1個飲食習慣與20%死亡個案有關
大腸癌丨大腸癌年奪2200港人命　30歲女排便正常現「2大症狀」　求醫竟證患大腸癌
11:47 2025/02/13
大腸癌丨大腸癌年奪2200港人命　30歲女排便正常現「2大症狀」　求醫竟證患大腸癌

你可能感興趣

癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
10:40 2025/01/05
癌症警號丨女子常頭暈以為過勞求醫證患大腸癌　醫生揭血液1數值過低需留神
腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵
16:59 2025/01/17
腸胃癌症｜女子一年間先後患大腸癌及胃癌　醫生揭致癌關鍵
大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」　驚患3期大腸癌已擴散
12:52 2025/01/23
大腸癌｜40歲工程師三餐吃「1款便當」　驚患3期大腸癌已擴散
健康問題 健康養生 演員 結婚 手術 治療 大腸癌

最高瀏覽

鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
鶼鰈情深丨大埔37歲女子墮樓不治　同日同地點36歲夫墜樓亡疑憶念亡妻輕生留遺書
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
眼霜推薦2025︱《LDK》47款熱門眼霜大比拼　14款A級或以上推薦名單 最平$39享貴婦級抗皺保濕功效
帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
帶飯陷阱｜打工仔帶飯注意！　3種隔夜餸不宜翻叮　營養師警告：恐致癌兼中毒
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
混血肥仔離婚︱發千字文揭去年由芊蕙子提出離婚　混血肥仔無奈稱：不能走到白頭是一種遺憾
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安
腦動脈瘤｜歌手王若琪急回港做手術　1症狀揭腦動脈瘤　術後發文報平安