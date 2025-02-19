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海上走私｜海關水警聯合行動　檢獲私煙及大麻花市值合共近2億

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

海關聯同水警連日破獲多宗海上走私案。（曾秋文攝）

海關聯同水警在本月12至19日展開聯合行動，打擊大規模海上走私案，海關情報科聯同內地緝私局採取聯合監控行動，在香港水域內打擊海上走私，行動中獲約1,700萬枝私煙，市值約7,618萬元，應課稅值約5,597萬元。另外檢獲459公斤大麻花，市值約1.18億元，拘捕3名男子。

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海關毒品調查科監督葉國樑表示，行動中警方水警在各走私黑點破獲4宗私煙案，檢獲410萬支走私香煙，市值1,900萬元。

大麻花市值1.18億　近10年最大宗

昨日（18日）海關破獲兩宗案件，在筲箕灣避風塘一艘漁船上緝獲超過1,200萬支私煙，市值約5,800萬元；另外在南丫島以南海域發現一艘行使中的可疑漁船，監察下發現有人在船尾拋下可疑品，漁船拒絕停船，人員經追逐後強行登船並拘捕船上3名男子(44至60歲），稍後在海面起回被拋下的物品，發現共有459公斤大麻花，市值約1.18億元。今次案件是近10年來最大宗的漁船走私毒品案。

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