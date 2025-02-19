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職場文化｜新人入職公司被同事冷待　老細解釋背後原因：你都無請食飯

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新人入職細公司被冷待，老細解釋背後原因「你都無請食飯」。

不同公司都有各自的職場文化，一不小心好容易激嬲同事！近日有打工仔於討論區發文指近日到新公司工作，上司在他工作數天後，詢問「覺得呢度點」，事主認為同事較為冷酷，怎料對方回應「你都無請我哋食飯，點解我哋要對你nice？」對此，事主大感不惑「香港幾時有呢種文化」？

職場文化｜新入職被同事冷待 老細解釋：你都無請我哋食飯

該名打工仔於香港討論區以「新同事要請大家食飯？」為題發文，指近日在一間小型公司新入職，大部分同事都是「古墓派師太」。他又指第一日上班沒有「welcome lunch」，辦公室環境如同圖書館，連洗手間的位置也要自行尋找。

幾天後，上司走來關心，詢問「覺得呢度點」，他婉轉回應「覺得呢度啲同事passive（被動）同cool（冷酷）咗啲」，怎料對方回應是因為事主沒有請同事吃飯，所以毋須友善對待他。

老細講：「你作為新人，你都無請我哋食飯，點解我哋要對你nice?」

對於上司所言，他疑惑「香港係幾時開始咗飲茶灌水，未開工先敬茶呢啲文化㗎？」

同場加映：10個極品上司行為

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帖文引來熱議，大部分網民都對於要新人請食飯此事表示震驚，「屈新人一個請十幾個。好明顯睇到公司充滿歪理」、「唔請食飯就唔對人nice，呢啲咩乞衣心態」、「未出糧，點請人食飯，個個新入職都冇乜錢㗎啦」、「無人要新人請食飯，亦無此必要。佢純粹駁你嘴」、「只聽過welcome lunch，未見過新人要請食飯」。

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