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斷食風險｜為減肥跳過早餐唔食？　利嘉敏拆解「168斷食」危害

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【168/斷食/減肥/早餐】168真係咁好？自從168減肥開始流行後，很多人就不吃早餐了。早午晚三餐來說，其實最重要是早餐，不吃早餐壞處多，以下是幾項近年的研究報告：

一、慣性不吃早餐的人，比慣性吃早餐的人，易患心臟疾病或因心臟疾病而死亡的機率高21%。（Journal of Cardiovascular Development and Disease, 2019, 6（3）：30）

二、在40至75歲群組中，風險更高：慣性不吃早餐的人比每天吃早餐的人，易因心臟疾病而死亡的機率高87%。（Journal of the American College of Cardiology, 2019, 73（16）：2025-2032）

三、在超過22萬的受訪者中，慣性不吃早餐的人不僅患心臟疾病、就連其他疾病也是高風險一族。（Clinical Nutrition, 2020, 39（10）：2983-2988）

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四、不吃早餐會增加以下風險：高血壓高膽固醇和糖尿病、繼而導致心臟疾病。（Circulation, 2013, 128（4））

五、早上九時後吃早餐或晚上九時後吃晚餐，會增加患心臟疾病的風險，尤其是女性。（Nature Communications, 2023，14（1）：7899）

六、內地一個含62,746名受訪者參與的研究中，發現長期慣性不吃早餐的人，比慣性吃早餐的人，有更高患上以下癌症的風險：食道、胃、直腸、肝、膽和膽管。（Journal of General Internal Medicine, 2023, 38：2527-2536）

早餐是三餐中最緊要的一餐，不能跳過，亦不能遲吃，西方研究已說明最好在九時前進食，這與《黃帝內經》的子午流注圖所說的辰時（早上七至九時）胃經當值，宜吃早飯不謀而合，因為那時胃經活躍，進食最易被消化和代謝。

全文刊於《經濟日報》，原題為「168真係咁好？

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 健康專家專欄

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