斷食風險｜為減肥跳過早餐唔食？　利嘉敏拆解「168斷食」危害

【168/斷食/減肥/早餐】168真係咁好?自從168減肥開始流行後,很多人就不吃早餐了。早午晚三餐來說,其實最重要是早餐,不吃早餐壞處多,以下是幾項近年的研究報告:

一、慣性不吃早餐的人,比慣性吃早餐的人,易患心臟疾病或因心臟疾病而死亡的機率高21%。(Journal of Cardiovascular Development and Disease, 2019, 6(3):30)

二、在40至75歲群組中,風險更高:慣性不吃早餐的人比每天吃早餐的人,易因心臟疾病而死亡的機率高87%。(Journal of the American College of Cardiology, 2019, 73(16):2025-2032)

三、在超過22萬的受訪者中,慣性不吃早餐的人不僅患心臟疾病、就連其他疾病也是高風險一族。(Clinical Nutrition, 2020, 39(10):2983-2988)

四、不吃早餐會增加以下風險:高血壓高膽固醇和糖尿病、繼而導致心臟疾病。(Circulation, 2013, 128(4))

五、早上九時後吃早餐或晚上九時後吃晚餐,會增加患心臟疾病的風險,尤其是女性。(Nature Communications, 2023,14(1):7899)

六、內地一個含62,746名受訪者參與的研究中,發現長期慣性不吃早餐的人,比慣性吃早餐的人,有更高患上以下癌症的風險:食道、胃、直腸、肝、膽和膽管。(Journal of General Internal Medicine, 2023, 38:2527-2536)

早餐是三餐中最緊要的一餐,不能跳過,亦不能遲吃,西方研究已說明最好在九時前進食,這與《黃帝內經》的子午流注圖所說的辰時(早上七至九時)胃經當值,宜吃早飯不謀而合,因為那時胃經活躍,進食最易被消化和代謝。

全文刊於《經濟日報》,原題為「168真係咁好?」