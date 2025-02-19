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陳曉陳妍希離婚｜陳妍希悄悄改離婚聲明　傳可分陳曉超1億財產

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

陳妍希悄悄改離婚聲明，傳可分陳曉超1億財產。

【陳曉 / 陳妍希 / 離婚 / 財產】陳曉陳妍希早年因共同參演《神鵰俠侶》結緣步入婚姻，但婚後卻頻傳婚變，昨日（18日）中午兩人在微博宣布離婚，結束8年婚姻長跑，同時陳妍希在Facebook同步消息，8小時後又悄悄修改離婚聲明。

陳曉陳妍希離婚︱陳曉陳妍希宣布離婚　感恩遇見今後各自安好

陳曉陳妍希離婚｜8小時後悄悄改離婚聲明　粉絲加油打氣

陳妍希同時在Facebook發布與微博相同的離婚聲明，因未轉換成繁體字，惹來一些粉絲不滿，「這裡不是微博欸，可以好好打字嗎？」，不過有網民解釋稱「她粉絲不止是台灣人吧？新加坡馬來西亞等也是看簡體字」；事隔8小時候，陳妍希將離婚聲明修改成為繁體字。

修改離婚聲明之餘，陳妍希的粉絲和網民紛紛為她鼓起，送上祝福，「你值得更好的，加油」、「為自己幸福地生活吧」、「曾經珍惜過就好，下一個會更好」、「你很好的，美食，過自己的生活，人生短短，獲得開心更重要」。

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陳曉陳妍希離婚｜傳陳妍希至少分得陳曉1億身家

據內地《婚姻法》，夫妻在婚姻存續期間所得的收入和財產，均歸夫妻雙方共同所有，原則上離婚後財產平均分配，據台媒報導，陳曉婚後積蓄至少有2億人民幣（約2.13億港元），而陳妍希與陳曉離婚至少可以分走他至少1億人民幣（1.06億港元）身家。

台媒指陳曉2017年參演的電視劇《那年花開月正園》片酬為3,000萬人民幣（約3,200港元），後來拍攝的電視劇集數高達693集，隨著知名度的提升，後續片酬可能會更高；同時還有代言、商務、綜藝節目等其他收入。

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