  • 17°C
香港時間：2025219日 (三) 19:15

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詐騙短訊｜慎防「#」號開頭釣魚短訊　關掉手機接收2G功能一勞永逸？

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

警方今偵破一宗俗稱「偽基站」的發放釣魚短訊案件。

【偽基站 / 釣魚短訊 / 詐騙短訊】警方今日（2月19日）公布，偵破一宗以非法無線干擾器，俗稱「偽基站」發放釣魚短訊案件。發送人名稱以「#」號開頭，發送偽冒政府部門、速遞公司和網絡支付系統的詐騙短訊，內容貼有釣魚網站的連結。

詐騙短訊｜涉以「#」號開頭發釣魚短訊　警拘一男子被搜出「偽基站」

詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應指，大部份偽機站都以2G傳送偽冒短訊，市民關掉手機接收2G的功能，基本上較難收到這種假短訊。

香港現時只有中國移動香港仍然提供2G 服務，最新的智能手機（例如Google Pixel、Samsung S25)、運作Android 15操作系統的手機，以及蘋果iOS 操作系統都有「封鎖模式」，都可暫停2G功能，

但他提醒，蘋果iOS 的「封鎖模式」一旦開啟， 同時間會關閉很多功能， 包括不能開啟所有短訊內容內的連結 ，故市民要自行決定，是否選擇使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜經濟起伏品牌宣傳更謹慎 德高貝登緊抱科技及數據
罪案 網絡保安 方保僑 智能手機 iOS Samsung Android

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
直腸癌｜年僅29歲模特兒歷18次化療不敵直腸癌　生前忽視身體「惟一求救訊號」【附直腸癌10大症狀】
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
駭人聽聞｜日本醫院男病人被報稱「死於肺炎」　真相反轉極驚人
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
邱芷微結婚︱「賈名媛」邱芷微即將結婚　曾患癌未婚夫陳志忠突然入院：今日唔知聽日事
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復
濫用公屋｜內地妻遭出軌人夫趕出家門　踢爆丈夫全家濫用公屋大報復