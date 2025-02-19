詐騙短訊｜慎防「#」號開頭釣魚短訊　關掉手機接收2G功能一勞永逸？

▲ 警方今偵破一宗俗稱「偽基站」的發放釣魚短訊案件。

【偽基站 / 釣魚短訊 / 詐騙短訊】警方今日（2月19日）公布，偵破一宗以非法無線干擾器，俗稱「偽基站」發放釣魚短訊案件。發送人名稱以「#」號開頭，發送偽冒政府部門、速遞公司和網絡支付系統的詐騙短訊，內容貼有釣魚網站的連結。



詐騙短訊｜涉以「#」號開頭發釣魚短訊 警拘一男子被搜出「偽基站」



詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？ 市民如何自保



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應指，大部份偽機站都以2G傳送偽冒短訊，市民關掉手機接收2G的功能，基本上較難收到這種假短訊。

香港現時只有中國移動香港仍然提供2G 服務，最新的智能手機（例如Google Pixel、Samsung S25)、運作Android 15操作系統的手機，以及蘋果iOS 操作系統都有「封鎖模式」，都可暫停2G功能，

但他提醒，蘋果iOS 的「封鎖模式」一旦開啟， 同時間會關閉很多功能， 包括不能開啟所有短訊內容內的連結 ，故市民要自行決定，是否選擇使用。



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