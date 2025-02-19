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藥物處方｜公院藥物處方將設24周上限　醫護專業判斷下有酌情 　

港聞

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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醫管局3月起會設藥物配發26周上限。(資料圖片)

3月24日起公立醫院出院及門診病人配發期，將不多於24周，病人服藥完畢後，可按現有安排獲分期覆配藥物。有病人組織擔心未推出社區藥房前，對長期病患者造成不便。局方就指，會設有酌情權，由醫護人員作專業判斷。 

東區醫院一名出院病人去年獲處方14個月藥物，引起嘩然。醫管局主席范鴻齡去年曾指，改為只派發4個星期藥物，之後再覆配。事隔一年，藥物配發的改革方案決定於3月24日生效，最新方案是病人就診配藥將不多於24周。至於現行覆配藥物的規定，則維持一次配藥為16周、藥費為15元。

被問到新限期是否保守，醫管局總藥劑師崔俊明表示，今次為考慮到病人方便性、接受程度，以及藥劑師人手而作的決定，崔俊明表示，過往不少病人均不會覆配偶發性藥物，相信可以減少藥量避免浪費。運作方面，起初會以人手作把關，預料之後會逐步於電腦系統設限，3個月後會再檢視成效，亦期望日後配合政府設立社區藥房。

社區組織協會幹事彭鴻昌認同做法，但亦憂未推出社區藥房計劃前，對部分行動不便的長期病患者造成不便。崔俊明表示，會設有酌情權，例如當病患長期行動不便，需使用輪椅，配藥上限可獲放寬，具體交醫生及藥劑師進行專業判斷。

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