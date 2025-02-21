心臟健康｜研究揭「每天花4分鐘」中風率大降45%　改變5項生活習慣毋須運動

【長壽／失智／腦退化／飲食】心血管狀況與健康息息相關，英國一項研究分析超過10.3萬名成年受試者數據，發現每天僅需1、2分鐘的短暫高強度活動，便可大大降低患上各種心血管疾病的風險逾3成。是次發現對於無運動習慣者，可謂帶來極大影響。

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據《Medical News Today》報道，《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）過去分析了超過10.3萬名來自英國生物資料庫、平均年齡為61歲的成年受試者數據。參與者在2013年至2015年間連續7日佩戴活動追蹤器，研究人員透過數據分析這些人於日常是否有進行「高強度間歇性生活運動」（VILPA），即短暫且劇烈的身體活動。

是次測試主要關注無固定運動習慣的女性參與者，結果發現，假如她們每天平均進行3、4分鐘的這類高強度活動，相較於完全沒有此類活動的人，發生主要心血管疾病，例如心臟病發與中風的風險會降低45%、心臟病發作風險降低51%、心臟衰竭風險更下降了約67%。

心臟健康｜心血管病成全球主要健康威脅 專家致力發掘可行干預方法

雖然這項研究於英國進行，但專家認為相關結果同樣適用於美國及其他國家。報道指，心臟科醫師Rigved Tadwalkar認為心血管疾病仍是全球主要的死亡與健康威脅，因此發掘可行且可持續的干預方法，對公共健康至關重要。

紐約長老會醫院/哥倫比亞大學歐文醫學中心的心臟科醫師Dor Lotan亦強調，曾有研究發現，即使是零碎的步行休息，也能長期降低心血管疾病風險，而是次研究進一步支持這個論點，證實短時間及規律性身體活動，可為身體帶來累積的健康效益。

心臟健康｜減低心臟病風險 5大生活習慣

雖然研究未有具體記錄參與者運動方式，但專家建議大家可透過改變以下5大生活習慣，幫助增加日常活動量：

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這些屬於短暫的高強度活動，可有助提升心率，讓身體稍微喘氣，卻不至於過量。Dor Lotan醫師建議大家每日走路時「快步走幾分鐘，並讓這成為你的日常習慣。你的心臟會感謝你的！」

高血壓｜6種自然療法降血壓

哈佛醫學院教授Dr. Howard E.LeWine分享學術研究，提出6種自然療法，從起居生活、飲食、運動中著手改善高血壓問題。當中包括：

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降膽固醇｜10招助都市人降膽固醇

台灣營養專家洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

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資料來源：Medical News Today、英國運動醫學期刊

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