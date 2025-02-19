詐騙短訊｜近期湧現「#」字頭詐騙SMS　通訊辦：屬個別情況「短訊發送人登記制」 運作無礙

▲ 近日有市民反映收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。（資料圖片）

警方近日偵破一宗以非法無線干擾器（俗稱「偽基站」）發放發送人名稱以「#」號開頭的釣魚短訊案件。通訊事務管理局辦公室回應表示，相信事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」成效及運作。

通訊辦表示，近日接獲市民反映，稱收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。通訊辦隨即聯絡當事人及展開調查，並確定偽冒短訊並非經由本港流動網絡傳送，故懷疑有不法之徒使用非法無線電干擾器發出偽冒短訊。

警方聯同通訊辦前日（17日）採取執法行動，成功在一輛客貨車檢獲未領有牌照的無線電設備，並發現有關設備涉嫌非法發出無線電訊號，干擾身處附近的市民的手機及向其發送偽冒短訊。

通訊辦指，今次事件涉及不法分子涉嫌使用非法無線電設備干擾電訊網絡的正常運作，而有關設備只能干擾有限範圍內的手機。通訊辦形容，「短訊發送人登記制」自2023年12月推出至今，一直有效運作，相信今次事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。

通訊辦續說，已要求各流動網絡營辦商加強監察網絡異常訊號，並設立通報機制，一旦發現再有可疑情況，通訊辦會迅速與警方採取跟進行動。

通訊辦呼籲市民時刻保持警覺，如收到可疑短訊，切勿隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，並應即時聯絡通訊辦（29616333）或警方提供有關資料，以便跟進。

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