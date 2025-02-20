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民主黨去留｜李華明：解散機會相當高　狄志遠：突然討論去留或涉外來因素

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 24 分鐘前

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民主黨。（資料圖片）

民主黨前晚突傳出正醞釀解散的消息。主席羅健熙僅稱一切留待今日中委會商討。民主黨元老李華明評估，解散機會相當高，聽聞近月有黨員曾收「中間人」信息，建議該黨自行解散。

突然要討論存亡，曾任民主黨副主席的新思維主席的狄志遠估計，涉外來因素。

去年底領導層換屆  當時羅健熙：財政雖緊絀但仍可「慢慢搣」

民主黨議席雖「清零」，籌款晚宴多次因「場地問題」告吹，但鮮有提及要討論解散。領導層去年底才換屆，當時羅健熙說，希望政治空間繼續擴大，讓意見不同的人、民間團體、政黨繼續存在。他當時也說，自己的非法集結案，不會影響黨運作；而黨財政雖緊絀，但仍可「慢慢搣」，希望透過開源節流，可一直持續運作下去。

不過，周二晚上，突然傳出民主黨正醞釀解散的消息，羅健熙昨日會見傳媒時，多次避答是否存在外部壓力，僅稱一切留待今日中委會商討，討論將不設限，如有任何決定，會按黨章處理。對於民主黨去留，他坦言沒包袱。他說，民主黨是按《公司條例》註冊的有限公司，目前約有400名黨員，解散需經會員大會通過，不能由中委會單獨決定。

李華明：解散屬無可奈何決定  

李華明。（資料圖片）

李華明回應本欄稱，雖不贊成解散，但屬無可奈何的決定，「現在的政治形勢，根本就是連民主黨都不能容忍，生存不到！」料12月立法會選舉也不能參選，「政黨一直都不能參選，是甚麼政黨呢？」又透露去年底僅是在黨址舉辦黨慶「切蛋糕」儀式，樓下都有警車，還有食環署、消防人員「上門」。認為自行解散可保護民主黨中委。

李華明透露過去僅是在黨址舉辦黨慶「切蛋糕」儀式，樓下都有警車，還有食環署人員「上門」。（劉慧卿fb圖片）

狄志遠。（資料圖片）

狄志遠不認為民主黨內部有迫切解散的壓力。他說，近期有接觸民主黨的成員，並未聽聞或有跡象一定要在短期內決定前路。據其了解，民主黨運作成本很低，有自置會址，僅一個兼職職員；中委會一直也有運作，有不同倡議。他希望民主黨堅持下去，認為在民生議題仍有空間，希望社會有不同聲音，認為該黨有存在價值。

民主黨昨日就財政預算案表達意見。(民主黨供圖)

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羅健熙：政府原答應就財案會面  但最終以有突發會議為由取消

民主黨昨日一如既往，就財政預算案表達意見。羅健熙透露，政府上周原答應和他們見面商討，羅對此感驚訝，因2019年後，該黨均未能就預算案與政府官員會面，所以並無期望。不過，會面最終未成事，當局以有突發會議為由，著其呈交書面意見。

財政司：一直透過不同渠道收集各界意見

財政司回應本欄查詢時僅稱，財政預算案的諮詢及籌備工作正在進行，政府一直透過不同渠道收集各界對預算案的意見。

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