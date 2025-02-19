詐騙綜援｜去年共錄1789懷疑詐騙綜援個案 344宗確立有詐騙成份　

勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆立法會議員查詢時表示，去年共錄1,789宗懷疑詐騙綜援個案，當中1,523宗由市民舉報、另外266宗社署主動調查。經社署調查後確立有詐騙成分的個案數目有344宗，佔綜援個案總數0.2%。

社署表示，按風險為本原則處理綜援個案，包括定期覆檢所有已批核個案，以不同形式（例如會面、家訪或書面方式）要求受助人重新申報入息和資產，核實他們是否繼續符合資格領取綜援。

當局指，現時社署各區社會保障辦事處有超過1,400名社會保障職系人員參與審批申請、覆檢已批核個案及調查可疑個案的工作。六隊特別調查隊由約120名社會保障職系人員組成，亦聘用三名前紀律部隊人員擔任偵查顧問。

社署亦提到，詐騙綜援情況並不普遍，近年確立有詐騙成分的個案僅佔個案總數約0.1%至0.3%。任何人明知或故意作出虛假陳述或隱瞞任何資料以騙取綜援即屬違法，不但會喪失領取援助資格，更可遭政府按《盜竊罪條例》（第210章）起訴，一經定罪，最高可被判處監禁14‍年。

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