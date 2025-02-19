慢病共治計劃｜96個服務點「筍價」醫糖尿高血壓　政府數據揭男性求醫比例仍少 　

前年公布的慢性疾病共同治理計劃，讓市民可以於篩查後，接受家庭醫生的糖尿病、以及高血壓治療，政府每次會資助166元。政府今日公布計劃的最新數據，其中96個家庭醫生的服務點，只需市民共付0至50元，堪稱「筍價」。

計劃內家庭醫生的數目至今有599名，其中182個可直接登記參加計劃，服務點則有785個。96個服務點，為市民提供免費至50元共付額治療，佔服務點12.2%。434個家庭服務點，提供51至150元共付額治療，佔服務點55.3%。

政府表示，注意到參加者的女性比例較高。截至去年年底，參加者當中女性約佔67%，而男性約佔33%，其中約七成參加者年齡介乎45至64歲。有鑑於參加者的男性比例較低，康健中心正加強聚焦男士的宣傳工作，包括加強對個別行業例如運輸、建築和餐飲業從業員的宣傳工作，亦安排於非工作日，特別是星期日舉辦推廣活動。

當局早前亦表示，正籌備今年內將計劃擴大至血脂檢查以更全面評估「三高」等心血管疾病，詳情適時公布。

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