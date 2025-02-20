考評局｜上年度扭虧為盈賺277萬　扣政府補助後仍蝕逾3000萬

▲ 考評局最新年報顯示，上年度錄得盈餘約277萬元。（資料圖片）

考試及評核局最新一份財務報表顯示上年度轉虧為盈，錄得約277萬元盈餘，即使中學文憑試（DSE）考生人數相若，考試費收入仍錄得逾7%增幅；惟若扣除約3,891萬元政府補助，整體仍虧蝕3,614萬元。

考評局昨日向立法會提交2023/24年度的財務報表和工作報告，該年度收入約4.82億元，按年升11.5%，支出則約為4.79億元，帳面盈餘約277萬元。考評局上年度新增收入項目包括涉款約3,891萬元的政府補助，若扣除該筆資助，考評局仍虧蝕3,614萬元，比2022/23年度虧蝕2,315萬元，虧損擴大約1,300萬元。

▼ 點擊圖片放大 +2

考評局回覆本報表示，該筆補助屬教育局提供，用於優化公開試安排以及為特殊教育需要考生提供特別考試安排，並非經常性補助。

考評局：文憑試仍虧損但較2022/23年度收窄

此外，考評局多項收入金額均比2022/23年度錄得增長，雖然去年文憑試報考人數維持約5萬人，按年增長不足1%，但文憑試總收入達2億元，升幅6.5%，其中考試費收入佔1.68億元，按年增7.2%。惟考評局指，文憑試營運仍錄得虧損，但較2022/23年度收窄，因推行「原校及地區試場」安排，以及雙評制閱卷和網上評卷等質素保證措施，整體成本較高。

上年度唯一錄得跌幅的收入項目，是全港系統性評估（TSA）收入，由1.03億元跌至只有7,837萬元。考評局在工作報告亦有回顧2024年TSA工作，提到去年只有中三是全面參與，小三和小六均是以自願全級參與形式進行，與前年有所不同。

支出方面，考試人員開支按年減少8.5%，由7,569萬元減至6,928萬元。考評局回覆查詢時稱，高中科目優化措施以及部分科目評核精簡，有助減輕聘請考務人員開支，小六TSA去年以自願形式參與，亦令相關開支較少。不過，員工成本、行政及其他營運費用等仍上升。

教局去年發放5億元一筆過非經常撥款

考評局亦在工作報告中表示，一直嚴格控制成本，以達致財務可持續性和向公眾問責。另外，考評局透露，教育局在去年4月向考評局發放5億元一筆過非經常撥款，支持策略性發展和改善公開試安排。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】