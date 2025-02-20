丁丁發聲明︱丁彥均否認介入混血肥仔婚姻　丁丁宣布暫退幕前：飽受精神折磨

【混血肥仔/ 曾達恩 / 丁彥均 / 丁丁 / 芊蕙子】網台「BBO」創辦人「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近年事業發展理想，不時與古天樂拍片，更曾邀甘比為其網台演出短片。

可是近日被傳偷食公司女主持丁彥均 （丁丁），二人被偷拍到「撐枱腳」，同時更有網民指親見二人在黃金海岸手拖手約會，之後混血肥仔的太太芊蕙子在社交平台公開諷刺丈夫出軌。

丁丁疑做小三︱混血肥仔被爆偷食後全刪IG帖文 丁彥均戀愛史大公開：傻先夠吸引

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丁丁發聲明︱混血肥仔盡刪IG帖文

事件曝光後，混血肥仔與丁丁一直不作回應，網民也不知所指偷食事件是真是假。但芊蕙子在昨日（2月19日）凌晨再發文狙擊，並向丈夫作最後通牒稱：「是因為混血肥仔（Tommy）未能履行承諾 。 我也期望能於本周內獲得回覆 。」

於是本來「潛水」的混血肥仔發兩文分別稱：「私人問題， 我從來都不作公開回應 ，請給予空間處理，有需要我才公開交代。 」、「同時BBO會正常運作，多謝支持。」之後更盡刪IG所有帖文。

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丁丁發聲明︱丁彥均暫退幕前

至於涉嫌當小三的丁丁亦終於不再「潛水」，在深夜終於在個人社交平台作出回應，發聲明強調自己沒有介入別人婚姻，表示︰「我在確認對方已分開，並簽訂『分居協議書』後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」

同時，她表示因為最近飽受精神折磨及有情緒問題，決定暫時退出幕前工作。

不過有網民質疑，芊蕙子從未表示與丈夫分開，也沒提及二人簽下「分居協議書」，而且在去年聖誕節，芊蕙子更在社交平台上載一家四口齊過聖誕的照片，因此奇怪何來分居。但也有網民表示可能是混血肥仔情騙丁丁，可是也有網民覺得丁丁是在「卸膊」，扮被情騙裝作自己也是受害者。

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丁丁聲明全文如下︰

本人作以下幾點澄清：

1. 從來沒有介入別人婚姻關係。

2. 我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。

3.有關偷拍的那張食飯照片，當日只是拍攝後，討論相關未來工作。

因眾眾流言蜚語，最近飽受精神折磨和情緒問題，更影響到我的家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作。丁彥均

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