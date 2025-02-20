一路走好丨26歲人氣網紅驚爆車禍離世　曾拍片「拿閻王開玩笑」一語成讖

【網紅/王子墨/車禍】話不可亂說！內地有人氣男網紅王子墨於前日(18日)因車禍離世，在死前2小時還在直播的他最終永遠定格於26歲。事後有網民便翻出他過去的視頻，發現王於不少片中對自己的預言竟一語成讖，包括「會死於車禍」、「閻王要我3點來，我2點就到」，令人慨嘆不已。

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綜合內地傳媒報導，26歲的王子墨醉酒，於出事當日坐在副駕駛座，並由一名未飲酒的女友人負責開車。豈料，行駛期間，卻與一輛大貨車相撞，王子墨的座駕當場被撞飛到馬路旁的田地中，車內的王子墨當時被救出後雖然被緊急送院，惟最終亦傷重不治。遺體目前已被轉送至殯儀館。

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不過該駕駛因為沒來得及避讓大貨車發生車禍，王子墨事發後送醫傷重不治，而王子墨的遺體送到唐山市灤南縣殯儀館，也在網上證實死訊。

據了解，王子墨因推廣唐山方言及豪爽幽默性格走紅，在多個直播平台都擁有數十萬粉絲，如今死訊一出，不少粉絲亦深感難過。有好友更表示「他是家中獨子」，因此十分擔心其家中狀況。

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王子墨過去拍攝的影片中，有不少是記錄鄉村生活，和母親的互動。除此之外，他亦曾拍片稱「閻王要我3點來，我2點就到」，另一條穿越時空的片中，他更預言自己會死於車禍，令不少網民事後紛留言「一語成讖，話真的不能亂說」。

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