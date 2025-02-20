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的士罷駛｜的士業界接受政府回應　李頌恩：政府與業界對規管網約車持相同意見

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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運輸署署長李頌恩表示，當局對於立法規管白牌車與的士業界持相同意見。（梁偉榮攝）

【的士罷駛 / 交諮會 / 網約車 / 白牌車】交通諮詢委員會昨日分別與的士業界及網約車平台代表會面，探討規管網約車及白牌車。

運輸署署長李頌恩今日（20日）在電台節目表示，昨日有逾20個的士業界單位與會，商討立法規管白牌車，稱當局與業界持相同意見，都是以向市民提供合法合規及高質素服務為最終目標。

李頌恩表示，業界期望政府加快打擊白牌車，並希望網約車平台能負上應有責任，提供載客服務的車輛及司機需持有牌照。政府會審視應如何訂立規管，以保障市民安全。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在同一電台節目回應稱，會議主要討論網約車平台是否需要持牌，而非討論罷駛行動，稱業界昨日已向政府提交初步建議書，促請政府仿效澳門做法，以及嚴格規管網約車平台。

黃羽庭表示，行政長官李家超在周二（18日）已提及要打擊白牌車，明顯定性白牌車是非法，而運輸署署長昨日亦在會議中強調，會聯同警方加強對白牌車執法，指的士業界接受政府的相關回應。

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